BMW: adopte un système éolien sans pales dans une usine MINI

(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé l'installation du premier système éolien ' immobile ' du Royaume-Uni dans son usine MINI d'Oxford, utilisant la technologie innovante d'Aeromine Technologies.



Ce système génère de l'énergie propre sans pièces mobiles visibles et sert de test pour évaluer son potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique sur les sites BMW à travers le monde.



Le projet fait partie du BMW Startup Garage, qui soutient les startups en phase de démarrage.



La conception sans pales de l'unité minimise le bruit, les vibrations et l'impact sur l'environnement, alignant ainsi l'initiative avec l'engagement de BMW en faveur de la durabilité.





