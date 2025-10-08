BMW abaisse légèrement ses prévisions à cause de ventes décevantes en Chine

Le constructeur automobile allemand BMW a revu mardi en "légère baisse" sa prévision de résultats en 2025 en raison de ventes décevantes en Chine et d'une réduction de droits de douane qui tarde à se concrétiser.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Selon ses nouvelles prévisions, BMW s'attend à une "légère baisse" de son résultat avant impôt cette année, alors qu'il tablait sur une stagnation auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La marge opérationnelle dans le segment automobile est par ailleurs attendue entre 5 et 6%, contre 5 à 7% visés auparavant.

Cet ajustement de résultats est un nouvel exemple de la crise traversée par l'industrie automobile allemande, qui souffre notamment de la concurrence accrue des constructeurs chinois, de l'augmentation des coûts et d'un manque de compétitivité.

"Alors que BMW a enregistré une augmentation de ses ventes en Europe et en Amérique en septembre, la croissance visée sur le marché chinois est restée en deçà des attentes", a constaté le groupe.

Dans ce contexte, l'entreprise a "décidé de revoir à la baisse ses prévisions de ventes pour le marché chinois au quatrième trimestre".

En outre, le constructeur de voitures premium déplore un recul sur l'évolution des droits de douanes. Les hypothèses formulées à l'issue du premier semestre concernant les réductions de droits de douane attendues "ne se sont pas encore pleinement concrétisées", écrit-il dans son communiqué.

"Dans ce contexte, BMW maintient toutefois son hypothèse selon laquelle l'UE appliquera rétroactivement au 1er août la réduction douanière convenue avec les États-Unis pour l'importation de voitures et de pièces détachées dans l'UE à 0%", ajoute-t-il.

BMW prévoit désormais que les remboursements de droits de douane américains et allemands, de "plusieurs centaines de millions" d'euros, interviendront en 2026 au lieu de 2025.