BMS : la FDA autorise l'Opdivo contre le cancer du foie

(AOF) - Bristol Myers Squibb a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté sa demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour son produit Opdivo (nivolumab) en combinaison avec le Yervoy (ipilimumab) comme traitement potentiel de première intention pour les patients adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable,. Cette autorisation a été accordée sur la base des résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -9DW.

" Le CHC est la forme la plus courante de cancer du foie et est souvent diagnostiqué lorsque la chirurgie n'est plus une option " souligne Dana Walker, vice-présidente responsable du programme mondial, cancers gastro-intestinaux et génito-urinaires chez Bristol Myers Squibb. . "Le nombre de personnes diagnostiquées avec un CHC aux États-Unis ayant augmenté au cours de la dernière décennie, de nouvelles options de traitement sont nécessaires de toute urgence".

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.