BMO relève son objectif de cours pour le mineur de cuivre Freeport-McMoRan

14 janvier - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de cours pour le mineur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N de 55 $ à 68 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,59% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les opérations nord et sud-américaines de FCX sont bien positionnées pour bénéficier des fortes tendances en matière de prix, et que le fait que la rentabilité s'éloigne de l'Indonésie soutient également le flux de trésorerie disponible

** La société de courtage indique que les actions de FCX ont rebondi, mais qu'aux prix actuels au comptant, l'action semble encore attrayante par rapport à ses pairs

** Les bénéfices de FCX devraient, sans surprise, diminuer d'un trimestre sur l'autre en raison de la baisse des volumes de cuivre et d'or liée à l'incident de Grasberg, le quatrième trimestre 2025 marquant un creux dans les bénéfices" - BMO

** 18 courtiers sur 23 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 5 à "conserver", l'objectif de cours médian est de 56 $ - données LSEG

** FCX a augmenté de 34,08% en 2025