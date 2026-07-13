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BMO relève son objectif de cours pour AbbVie et table sur une vigueur persistante des médicaments en immunologie
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** BMO Capital Markets relève son objectif de cours pour AbbVie ABBV.N de 258 à 300 dollars et maintient sa recommandation « surperformer »

** L'entreprise estime que la vigueur persistante des médicaments phares en immunologie, Skyrizi et Rinvoq, confirme son opinion positive sur le laboratoire pharmaceutique, malgré la concurrence émergente des traitements récemment lancés

** S'attend à ce que les ventes de Skyrizi restent solides, en raison de son efficacité, de son autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l'arthrite psoriasique et de sa posologie moins fréquente

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse d’environ 21 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Concernant l’activité esthétique, BMO indique que les pressions macroéconomiques et l’évolution des préférences des consommateurs vers un aspect plus naturel continuent de peser sur la marque de produits de comblement dermique Juvederm

** Plus optimiste concernant Botox Cosmetic, en raison de la demande saisonnière, de l’augmentation des remboursements d’impôts et de l’utilisation accrue des médicaments amaigrissants à base de GLP-1

** BMO prévoit qu’AbbVie annoncera au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 16,83 milliards de dollars, légèrement supérieur au consensus, mais un bénéfice par action de 3,59 dollars, inférieur au consensus en raison d’une charge liée à la R&D récemment dévoilée

** Vingt-six des 33 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, sept recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 263 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 8,6 % depuis le début de l’année

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