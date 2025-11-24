BMO relève le niveau de MP Materials à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** BMO relève la note du mineur de terres rares MP Materials MP.N de "market perform" à "outperform"

** Les actions de MP gagnent 2,7 % à 56,80 $ avant le marché

** Cependant, la société de courtage réduit son objectif de vente de 76 $ à 75 $, ce qui implique une hausse de 36 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que le récent recul des prix des terres rares et la levée des restrictions à l'exportation par la Chine ne compromettent pas le thème de la chaîne d'approvisionnement à long terme des terres rares aux États-Unis

** BMO s'attend à ce que la combinaison du potentiel de hausse de la coentreprise avec l'Arabie Saoudite et de la récente faiblesse du cours de l'action crée un point d'entrée attrayant

** Nous pensons que les actifs stratégiquement importants de MP continueront à justifier un multiple supérieur à celui de ses pairs ", déclare BMO

** 14 courtiers sur 16 évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux l'évaluent à "conserver"; la prévision médiane est de 78,00 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la MP a augmenté de 254,3 % depuis le début de l'année