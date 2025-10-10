BMO relève l'objectif de cours de Prologis en raison d'une croissance régulière malgré la hausse des taux de vacance

10 octobre - ** BMO relève l'objectif de cours de la société d'investissement immobilier industriel Prologis PLD.N de 95 $ à 105 $ et maintient sa recommandation à « sous-performance ».

** Ce nouvel objectif de cours indique un potentiel de baisse de 8,3 % par rapport à la dernière clôture du titre.

** BMO estime que Prologis est bien positionnée pour une croissance régulière, soutenue par une forte activité de location, un taux d'occupation solide et des plans de développement disciplinés.

** La société de courtage indique que le taux de vacance industrielle aux États-Unis a atteint 7,5 % au troisième trimestre et devrait culminer à 8 % d'ici la fin de 2026, tandis que l'absorption nette devrait rester inférieure aux nouvelles livraisons l'année prochaine.

** Sur 24 sociétés de courtage, 16 recommandent d'« acheter » le titre ou lui attribuent une note supérieure, 7 de le « conserver » et 1 de le « vendre »; leur objectif de cours médian est de 120 $ (données compilées par LSEG).

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 8,5 % depuis le début de l'année.