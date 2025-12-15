BMO réduit le PT de Mosaic en raison de la réduction des marges sur les phosphates ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du producteur d'engrais Mosaic Co MOS.N ont baissé de 2,7 % à 25,5 $

** La maison de courtage BMO Capital Markets a réduit son objectif de prix de 43 $ à 35 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 33,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage réduit la cible de prix en abaissant les estimations de bénéfices pour 2026 en raison de la réduction des marges sur les phosphates

** Cependant, BMO voit "plus de hausse que de baisse" car les prix du phosphate sont plus proches de la stabilisation après un déclin rapide au second semestre pour atteindre des prix plus abordables

** 10 des 20 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 35 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 6,6 % depuis le début de l'année