BlueScope rejette une offre de 10,7 milliards de dollars, mais laisse la porte ouverte à des négociations

BlueScope évoque des problèmes d'évaluation

Le conseil d'administration demande aux soumissionnaires d'expliquer l'évaluation des actifs nord-américains

Les actions chutent de près de 5 %

La société australienne BlueScope Steel BSL.AX a rejeté une offre révisée de 15 milliards de dollars australiens (10,7 milliards de dollars) de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics

STLD.O , ce qui a fait chuter ses actions de près de 5 % jeudi, mais elle s'est déclarée ouverte à d'autres pourparlers.

Le conseil d'administration de BlueScope a déclaré qu'il était prêt à s'engager avec le consortium sur une offre qui reflète "la juste valeur de BlueScope", par rapport à l'offre révisée de 34 dollars australiens par action, en insistant sur une meilleure compréhension de la façon dont ses actifs nord-américains seraient évalués.

"Le prix de l'offre n'est pas suffisant pour que le conseil d'administration recommande un plan d'arrangement à ses actionnaires", a déclaré la société visée par l'OPA.

La valeur de l'offre est ramenée à 32,35 dollars australiens, après le dividende spécial de 1 dollar australien déclaré en janvier et l'acompte sur dividendes de 0,65 dollar australien par action de BlueScope. BlueScope a fait part de son intention de distribuer 1,35 dollar australien supplémentaire par action aux investisseurs en 2026.

BlueScope a maintenant repoussé cinq tentatives de rachat de Steel Dynamics, dont deux offres conjointes avec SGH.

Les actions de BlueScope ont chuté de 4,9 % jeudi, avant de regagner un peu de terrain pour clôturer en baisse de 2,33 %. L'indice de référence S&P/ASX200 .AXJO a clôturé en hausse de 0,51%.

"C'est évidemment négatif à court terme, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais BlueScope continue d'avoir de bonnes opérations et nous sommes convaincus que le prix peut augmenter de manière significative à moyen terme", a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements chez VanEck, un investisseur de BlueScope et de SGH.

"En tant qu'actionnaires de la société, nous ne sommes pas mécontents qu'elle demande un prix plus élevé. BlueScope connaît ses plans à long terme mieux que quiconque"

SGH a refusé de commenter la déclaration de BlueScope. Steel Dynamics n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Une lettre envoyée à SGH et à Steel Dynamics par Jane McAloon, présidente de BlueScope, publiée sur l'ASX, indique que le producteur d'acier est prêt à s'engager avec le consortium si certaines conditions sont remplies.

Mme McAloon a déclaré que BlueScope avait besoin de mieux comprendre l'évaluation qui serait faite des actifs nord-américains de l'entreprise, étant donné que cette activité serait vendue à Steel Dynamics dans le cadre du processus.

Elle a ajouté que BlueScope n'était pas disposé à accepter la proposition du consortium selon laquelle le conseil d'administration devait recommander l'offre aux investisseurs avant que SGH et Steel Dynamics ne procèdent à une vérification préalable de la cible. La lettre demandait également plus de détails sur la structure de financement qui serait utilisée dans le cadre de la reprise.

"Si vous êtes en mesure de répondre aux questions que nous avons soulevées dans cette lettre, notamment en augmentant la valeur de votre proposition pour tous les actionnaires de BlueScope, le conseil d'administration est prêt à poursuivre son engagement avec vous, y compris en fournissant des informations sur la diligence raisonnable", a déclaré Mme McAloon.

Greg Cassidy, analyste principal chez Milford Asset Management, un investisseur de BlueScope, a déclaré qu'il pensait qu'un accord pouvait encore être conclu car les administrateurs de BlueScope "n'ont pas dit non" à SGH et Steel Dynamics.

BlueScope leur a donné une occasion potentielle de dire: "Bon, eh bien, discutons de la manière dont vous êtes parvenus à ce prix et nous pourrons régler certaines différences"

(1 $ = 1,4037 dollar australien)