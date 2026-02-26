BlueScope déclare que son offre révisée de 10,7 milliards de dollars n'est pas suffisante, mais qu'elle est prête à s'engager auprès des acheteurs

Les actions de

la société australienne BlueScope Steel BSL.AX ont chuté de près de 5 % jeudi après qu'elle a déclaré qu'une offre révisée de 15 milliards de dollars australiens (10,7 milliards de dollars) du consortium SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O n'était toujours pas suffisante pour sceller son approbation.

Toutefois, le conseil d'administration deBlueScope a déclaré qu'il restait ouvert à un dialogue avec le consortium sur une offre reflétant "la juste valeur de BlueScope",par rapport à l' offre révisée de 34 dollars australiens par action.

La valeur de l'offre est ramenée à 32,35 dollars australiens, à la suite du dividende spécial de 1 dollar australien déclaré en janvier et du acompte sur dividendes de 0,65 dollar australien par action de BlueScope.BlueScope a déclaré son intention de distribuer 1,35 dollar australien supplémentaire par action aux investisseurs en 2026.

"Le prix de l'offre n'est pas suffisant pour que le conseil d'administration recommande un plan d'arrangement à ses actionnaires", a déclaré la cible de l'OPA, ajoutant qu'il existe des moyens d'augmenter la valeur pour les actionnaires.

Les actions de BlueScope ont chuté de 4,9 % jeudi, avant de regagner un peu de terrain pour se négocier en baisse de 2,6 %. L'indice S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 0,4 %.

SGH a refusé de commenter la déclaration de BlueScope. Steel Dynamics n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Une lettre envoyée à SGH et Steel Dynamics par la présidente de BlueScope, Jane McAloon, publiée sur l'ASX, indique que le producteur d'acier est prêt à s'engager avec le consortium si certaines conditions sont remplies.

Mme McAloon a déclaré que BlueScope avait besoin de mieux comprendre l'évaluation qui serait faite des actifs nord-américains de l'entreprise, étant donné que cette activité serait vendue à Steel Dynamics dans le cadre du processus.

Elle a ajouté que BlueScope n'était pas disposé à accepter la proposition du consortium selon laquelle le conseil d'administration devait recommander l'offre aux investisseurs avant que SGH et Steel Dynamics ne fassent preuve de diligence raisonnable à l'égard de leur cible. La lettre demandait également plus de détails sur la structure de financement qui serait utilisée dans le cadre de la reprise.

"Si vous êtes en mesure de répondre aux questions que nous avons soulevées dans cette lettre, y compris, et c'est important, d'augmenter la valeur de votre proposition pour tous les actionnaires de BlueScope, le conseil d'administration est ouvert à un engagement plus poussé avec vous, y compris la fourniture d'informations sur la diligence raisonnable", a déclaré Mme McAloon.

(1 $ = 1,4037 dollar australien)