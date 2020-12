BlueOrchard clôt une levée pour un fonds mêlant dette et climat

(NEWSManagers.com) - Le gérant à impact suisse BlueOrchard a annoncé ce 21 décembre la clôture de la levée de fonds pour le véhicule InsuResilience Investment Fund (IIF) Debt Sub-fund, à 150 millions d'euros.

Ce fonds a été initié par la KfW, l'équivalent de l'Agence Française de Développement en Allemagne. Il prête aux institutions financières afin de permettre l'adaptation des populations au changement climatique et à l'utilisation de solutions d'assurance climatique dans les pays en voie de développement. Le fonds a déjà effectué 14 investissements sur les marchés émergents, destinés à protéger 25 millions de personnes des effets du changement climatique.

Parmi les investisseurs, on retrouve la Banque européenne d'investissement (BEI), l'U.S. International Development Finance Corporation, Bank of America, Calvert Impact Capital et Ceniarth LLC.