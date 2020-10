BLUELINEA : Résultats du 1er semestre et activité du 3ème semestre 2020 : Bluelinea a bien résisté à la crise sanitaire.

Paris, le lundi 19 octobre 2020

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, présente ses résultats semestriels 2020 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Chaque crise joue son rôle de révélateur et celle que nous traversons aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Pour Bluelinea, elle nous a permis de démontrer notre capacité de résilience, avec des résultats maîtrisés dans un contexte exceptionnel, et le bien-fondé de notre raison d'être : protéger les personnes âgées ou en situation de handicap et soulager les professionnels de santé.

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer l'engagement sans faille de l'ensemble des équipes de Bluelinea et leur détermination durant cette période éprouvante.

Les chiffres du 3ème trimestre sont encourageants mais c'est surtout l'importance de notre carnet de commandes qui nous rend aujourd'hui confiants. Il témoigne également de la reconnaissance de notre savoir-faire par les professionnels du secteur et de notre capacité à les accompagner dans le déploiement de leurs nouvelles offres, notamment autour du concept de « colocation » entre seniors.

Plus que jamais, nous sommes fiers d'apporter à l'écosystème français de la Silver Economie des solutions concrètes et novatrices pour lutter contre le fléau de l'illectronisme qui isole les plus fragiles d'entre nous et peut créer des dommages collatéraux considérables.?»

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 3 139 3 355 EBITDA[1] (657) (858) Résultat d'exploitation (1 446) (1 532) Résultat financier (43) 58 Résultat courant (1 489) (1 474) Résultat exceptionnel 3 (41) Crédit d'Impôt Recherche 227 166 Résultat net (1 258) (1 350)

Chiffre d'affaires semestriel en hausse de 7% malgré les restrictions liées à la crise sanitaire

Avec un volume d'activité en progression de 7% sur les six premiers mois de l'année (3 355 k€ contre 3 139 k€ à la fin du 1er semestre 2019), le Groupe démontre sa capacité de résilience malgré l'impact de la crise sanitaire sur le déploiement des offres.

Le pôle Senior & Domicile, dont la mission est de prendre soin de personnes âgées à leur domicile, est le plus gros contributeur sur la période (55% des revenus) et enregistre une progression de 6%. La digitalisation totale du parcours de souscription, mise en œuvre fin 2019, a permis de maintenir le déploiement de l'offre et d'enregistrer, sur le 2ème trimestre, un niveau record de souscriptions en ligne. A contrario, la reprise des 10 000 abonnés issus du GIES (un collectif de 12 associations d'aide à la personne) n'a été que très marginalement réalisée à fin juin, 60% d'entre eux étant domiciliés dans la région Grand Est, l'une des zones les plus impactée par la crise sanitaire.

Les pôles Domotique & Handicap (adaptation des logements) et Établissements (équipement des EHPAD & Résidences), ont également vu leur développement freiné (respectivement +4% et stable), en raison des restrictions de circulation et de l'incapacité d'intervenir dans les logements ou les établissements spécialisés durant plusieurs semaines.

Ebitda impacté par des investissements de croissance

Au cours de l'exercice, le Groupe a maintenu un niveau soutenu de dépenses d'exploitation, que ce soit pour assurer le déploiement de la plateforme digitale d'entraide gratuite Help permettant de répondre aux besoins logistiques des directeurs d'établissements (EHPAD, RSS, Résidences Autonomie, Agences SAP, Handicap) ou pour accueillir les nouveaux abonnés du pôle Domicile issus du GIES sur sa plateforme SARA® - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7. Les stocks d'objets connectés ont également été renforcés pour équiper au plus vite les nouveaux clients. La reprise décalée de ces abonnés a généré un décalage temporaire de facturations qui a pesé sur la rentabilité du 1er semestre. L'Ebitda ressort ainsi à -858 k€ à fin juin 2020 contre -657 k€ à fin juin 2019. A noter que la société n'a eu recours que de façon limitée au chômage partiel sur le semestre (essentiellement sur les fonctions commerciales et techniques), afin notamment de maintenir la plateforme SARA® en conditions opérationnelles pour l'accompagnement des clients et des familles, jour et nuit.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en baisse du fait du niveau de maturité technologique des offres, le résultat d'exploitation atteint -1 533 k€ contre -1 446 k€ au 30 juin 2019. Compte tenu d'une moindre mobilisation du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net ressort à -1 350 k€ contre -1 258 k€ un an plus tôt.

Des moyens financiers supplémentaires sécurisés durant la crise

Afin de poursuivre son développement, Bluelinea a augmenté ses marges de manœuvre financières au 1er semestre avec l'émission et l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions (BSA), qui ont permis de lever 1 400 k€ à fin juin 2020, et l'obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 1 750 k€.

Au 30 juin 2020, Bluelinea disposait ainsi d'une trésorerie active de 1 300 k€ pour une dette financière de 2 542 k€ et des fonds propres de 2 250 k€.

Le Groupe a poursuivi le renforcement de ses ressources financières au 3ème trimestre grâce à la souscription d'un PGE de 500 k€ souscrit, cette fois-ci, directement auprès de Bpifrance.

L'exercice de l'intégralité des BSA J[2] et des BSA Y[3] émis et toujours en circulation permettrait de réaliser une augmentation de capital de 2 748 k€. À ce titre, la société a décidé de proposer, lors d'une prochaine Assemblée générale, de porter l'échéance des BSA J au 31 juillet 2021. Dans ce contexte, Bluelinea estime disposer des moyens nécessaires au financement de son activité au-delà des 12 prochains mois quel que soit le scénario de sortie de crise envisagé.

Un 3ème trimestre 2020 encourageant

Chiffre d'affaires en k€ - Données non auditées T3 2019 T3 2020 Variation Pôle Senior & Domicile 861 921 +7% Pôle Domotique & Handicap 387 276 -29% Pôle Établissements 368 462 +26% Total 1 616 1 659 +3%

Après un 1er trimestre 2020 en croissance robuste de +17% et un 2ème trimestre en repli limité de 5% malgré les conséquences de la crise sanitaire, Bluelinea a retrouvé le chemin de la croissance durant l'été. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 s'inscrit ainsi en progression de +3% par rapport à la même période de 2019.

Au-delà de ce niveau de chiffre d'affaires, Bluelinea dispose toujours d'un carnet de commandes cumulé de plus de 660 k€ correspondant à des prestations des pôles Domotique & Handicap et Etablissements qui sont progressivement reprogrammées. A ce titre, le Groupe ne rencontre plus d'obstacles, ni réglementaires ni psychologiques, à l'intervention de ses équipes, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés.

Le pôle Etablissements bénéficie notamment de l'engouement pour la solution SERENEA® (appel infirmière nouvelle génération) qui, outre la protection des résidents, permet d'assister et de soulager les soignants et équipes d'une Résidences Service, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé. Bluelinea accompagne également l'émergence de Résidences services de nouvelles générations, basées sur la colocation entre personnes âges, avec un leader dans l'accompagnement et les soins aux personnes âgées ou fragilisées. Le Groupe fournit des prestations d'installation des équipements et d'assistance des résidents via sa plateforme SARA®, générant ainsi de nouveaux revenus récurrents d'abonnement.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020,

le mardi 12 janvier 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext



Eric Gbianza

Directeur Financier

eric.gbianza@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Adrien Westermann

Directeur Marketing & Relation clients

adrien.westermann@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34











[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[2] L'exercice de 7 BSA J permet de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 € jusqu'au 31 décembre 2020.

[3] L'exercice de 1 BSA Y permet de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu'au 31 décembre 2022.