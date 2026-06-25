BLUELINEA : Réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions

Versailles, le 25 juin 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, annonce avoir procédé à une réduction de son capital social par réduction de la valeur nominale de ses actions.

Pour rappel, l'assemblée générale du 24 juin 2026 avait délégué au Directoire sa compétence pour décider de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital motivée(s) par les pertes antérieures par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes jusqu'à un minimum de 0,0001 €.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Directoire réuni ce jour a procédé à une réduction de capital par réduction de la valeur nominale des actions de 0,20 € à 0,01 €, faisant passer le capital social, composé de 18 421 012 actions, de 3 684 202,40 € à 184 210,12 €.

Pour rappel, cette opération vise à faciliter la réalisation envisagée d'une future augmentation de capital destinée à rembourser un apport en compte courant de 1,5 M€ réalisé par Groupe APICIL afin de couvrir les besoins de financement de la Société.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 9 juillet 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

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