BLUELINEA : Mise à disposition des comptes consolidés 2021 audités et des comptes consolidés semestriels 2022

Paris, le 2 novembre 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce la mise à disposition du public de ses comptes consolidés annuels 2021 audités et de ses comptes consolidés semestriels 2022.

L'audit des comptes consolidés 2021 n'a pas fait ressortir d'écarts entre les données publiées dans le communiqué de presse du 28 avril 2022 et les données définitives, tant au niveau du compte de résultat que du bilan.

À la suite des travaux de revue limitée des comptes semestriels, l'abandon de créance lié à l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance a été retraité dans la valeur nette de l'acquisition et non en produit exceptionnel comme cela avait indiqué dans le communiqué de presse du 6 octobre 2022. Le tableau ci-dessous permet d'identifier l'impact sur le résultat net.

Données en k€ [1]

Normes comptables françaises S1 2021 consolidé S1 2022 provisoire [2] S1 2022 définitif [3] Chiffre d'affaires 3 604 5 211 5 211 EBITDA [4] (1 218) 249 322 Résultat d'exploitation (1 790) (398) (398) Résultat financier (21) (138) (138) Résultat courant (1 811) (536) (536) Résultat exceptionnel (47) 2 216 (86) Crédit d'Impôt Recherche 150 97 97 Résultat net (1 708) 1 777 (525)

Ce traitement comptable est sans impact sur les capitaux propres consolidés, comme en témoigne le tableau ci-dessous. La différence d'endettement financier net (270 k€) provient de la non prise en compte, par erreur, des dépréciations sur valeurs mobilières de placement dans les agrégats financiers publiés le 6 octobre 2022.

Données en k€ [5]

Normes comptables françaises 31/12/21 consolidé 30/06/22 provisoire 30/06/22 définitif Capitaux propres (1 854) (2 461) (2 461) Emprunts auprès des établissements de crédit + emprunts et dettes financières divers 3 992 NC 3 568 Valeurs mobilières de placement + disponibilités 771 NC 492 Endettement financier net 3 220 3 234 3 504

Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 2021 et le rapport d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels 2022 attirent l'attention du lecteur sur l'incertitude relative à la continuité d'exploitation. Pour rappel, Bluelinea a réalisé, en juillet 2022, une augmentation de capital d'un montant brut de 7 999 999 € le 15 juillet 2022 qui a augmenté les fonds propres de l'entreprise et sa trésorerie pour faire face à ce risque.

Les comptes consolidés 2021 audités et les comptes consolidés semestriels 2022 peuvent être consultés sur le site Internet de la société : https://corporate.bluelinea.com/actionnariat/

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Nawel NAAMANE

Relations Presse

nnaamane@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

[1] Les comptes consolidés semestriels 2022 sont non-audités

[2] Données publiées dans le communiqué de presse du 6 octobre 2022

[3] Données intégrées dans le rapport financier semestriel

[4] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[5] Les comptes consolidés semestriels 2022 sont non-audités

