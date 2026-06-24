BLUELINEA : Les actionnaires de Bluelinea votent les autorisations permettant le refinancement de la Société

Versailles, le 24 juin 2026
Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, annonce que ses actionnaires, réunis ce jour en Assemblée Générale, ont voté les délégations de compétences permettant au Directoire de mettre en œuvre le refinancement de la Société.
Pour rappel, le Groupe APICIL a réalisé récemment un apport en compte courant de 1,5 M€, pour couvrir les besoins de financement de la Société. Cet apport a vocation à être remboursé avec le produit d'une future augmentation de capital que la Société envisage de mettre en œuvre.
Dans ce contexte, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté deux résolutions permettant :
- D'abaisser la valeur nominale des actions existantes jusqu'à un minimum de 0,0001 € ;
- De procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires jusqu'à un maximum de 5 M€ de valeur nominale.
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 9 juillet 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
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Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
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Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98873-cp_bluelinea_point_post-ag.pdf
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