BLUELINEA : Chiffre d'affaires 2019 : activité stable et très fortes perspectives de croissance pour 2020

Paris, le 30 janvier 2020

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice 2019 et les faits marquants qui ont animé l'activité de chacun de ses 3 grands pôles d'activité.



Chiffre d'affaires1

2018

2019

Variation Pôle Senior & Domicile 3 364 k€ 3 514 k€ +4% Pôle Domotique & Handicap 1 124 k€ 1 207 k€ +7% Pôle Établissements 1 674 k€ 1 542 k€ -8% Total 6 162 k€ 6 263 k€ +2%

1 Données estimées, non auditées

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 6,3 M€, en progression de 2 % sur un an.

Pôle Senior & Domicile

Grâce à la mise en place d'une chaine logistique « J+1 » associée à un parcours digital de souscription, le pôle dédié à prendre soin de personnes âgées à leur domicile est en progression régulière de 4% à 3,5 M€ de chiffres d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Avec un gain net de 731 nouveaux abonnés sur l'exercice 2019, Bluelinea accompagne désormais 28 588 familles au 31 décembre 2019.

Ces chiffres ne tiennent pas compte du contrat annoncé et signé fin 2019 avec le GIES (un collectif de 12 associations d'aide à la personne) qui a choisi Bluelinea pour accompagner ses clients, à savoir la prise en charge progressive de 10 000 nouveaux abonnés à partir du second trimestre 2020.

Bluelinea a également enrichi son catalogue, début 2020, avec la nouvelle offre de Visio-Assistance lancée conjointement avec Kiwatch et commercialisée au tarif de 39 € TTC / mois.

Pôle Domotique & Handicap

Ce pôle, qui adapte les logements de seniors mais surtout de personnes en situation de handicap, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,2 M€, en hausse de 7% par rapport à 2018. Les installations de solutions et services délivrés par ce pôle ont rencontré un très fort ralentissement sur la fin de l'année en lien direct avec le contexte économique et social, en France. Pour mémoire, à fin septembre 2019, cette activité affichait une hausse de 22%.

Ces décalages ont entrainé une progression du carnet de commande qui, au 31 décembre 2019, s'élevait à 470 k€, en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Ce carnet de commandes représente plus de 4 mois de chiffre d'affaires sécurisé à facturer.

Pôle Établissements

Le chiffre d'affaires de ce pôle, exclusivement B2B, est de 1,5 M€, en repli de 8% par rapport à 2018 dans un contexte de transition technologique et commerciale vers la nouvelle offre SERENEA®, solution de résidences et EHPAD connectés basée sur les nouveaux standards de l'Internet des Objets (technologie de transmission radio LoRa et protocole de communication Bluetooth Low Energy. Lancée fin 2018 et commercialisée mi-2019, SERENEA® a connu une réelle montée en puissance durant le second semestre.

Sur l'ensemble du pôle, à fin décembre 2019, le carnet de commande a enregistré une hausse record de 183 % par rapport à 2018.

« Avec un socle de clients solides et un carnet de commande en très forte hausse dès janvier 2020, l'ensemble des équipes de Bluelinea est mobilisé pour répondre à un seul et unique objectif : la performance commerciale associée à une maitrise des coûts. L'attribution gratuite de Bons de souscriptions d'actions annoncée ce jour doit nous donner les moyens de financer l'accélération 2020. » déclare Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2019, le mardi 14 avril 2020 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme S.A.R.A - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7 - et un véritable cockpit logiciel, BlueHomeCare®, développé par Bluelinea : la société développe une triple expertise de solutions et services dédiés au parcours du « bien vieillir ».

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite jusqu'au soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile que ce soit chez elles, au sein d'une famille d'accueil ou d'une colocation entre seniors. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte domicile ou tout type de lieu de vie de personnes en perte d'autonomie que ce soit par l'âge ou en situation de handicap. Le « Pôle Établissements », à partir d'un appel infirmier de nouvelle génération, déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou plus largement d'un établissement de santé.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie d'un senior.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext



Laurent Levasseur

Président du Directoire

contact@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Frabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Adrien Westermann

Directeur Marketing & Relation clients

adrien.westermann@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34