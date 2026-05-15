BLUELINEA : Bluelinea reçoit le soutien de son actionnaire de référence

Versailles, le 15 mai 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, fait un point sur sa situation financière à l'occasion de la publication de l'avis de convocation de ses actionnaires à la prochaine Assemblée Générale.

Point sur l'activité et financement complémentaire à court terme

Pour rappel, comme annoncé le 9 avril 2026 et rappelé le 29 avril 2026, Bluelinea a connu un début d'année difficile sur le plan commercial caractérisé par un chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 en retrait de 15% par rapport à la même période de 2025. La Société avait également annoncé :

Avoir initié des actions stratégiques pour retrouver une dynamique commerciale qui doivent produire leurs effets progressivement au cours des prochains trimestres ;

Étudier toutes les options permettant, au travers d'un renforcement de ses ressources financières et d'une réduction de ses dépenses, d'assurer le principe de continuité d'exploitation.

Sur le volet commercial, le mois d'avril a permis de freiner l'érosion des ventes sans toutefois permettre à ce stade de retrouver la trajectoire initialement prévue par le Directoire. Cette situation pourrait avoir une incidence négative sur la continuité d'exploitation.

Dans ce contexte, le Groupe APICIL s'est engagé à réaliser un apport en compte courant de 1,5 M€ à court terme, pour couvrir les besoins de financement de la Société.

Perspective d'une augmentation de capital

Cet apport a vocation à être remboursé avec le produit d'une future augmentation de capital que la Société envisage de mettre en œuvre dans les prochains mois. Afin de se doter des délégations nécessaires offrant un maximum de latitude dans la détermination des termes de cette opération, le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui sera convoquée le 24 juin prochain, de voter sur :

Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de décider de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital motivée(s) par les pertes antérieures par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes jusqu'à un minimum de 0,0001 € ;

Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires jusqu'à un maximum de 5 M€ de valeur nominale.

Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale a été publié ce jour au Bulletin des annonces légales et obligatoires (BALO). Il peut être consulté sur le site Internet de la Société.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 9 juillet 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

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Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

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