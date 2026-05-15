Stellantis-Accord avec Dongfeng pour produire des véhicules Peugeot et Jeep en Chine

Stellantis STLAM.MI a annoncé vendredi la signature d’un accord de coopération stratégique avec le groupe public chinois Dongfeng 0489.SG renforçant leur coentreprise en vue de produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine.

"Le projet représente un investissement combiné de plus de 8 milliards de yuans chinois (environ 1 milliard d’euros), dont la contribution de Stellantis est estimée à environ 130 millions d’euros", selon un communiqué du constructeur franco-italo-américain.

D'après l'accord, la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA) produira deux nouveaux véhicules à énergie nouvelle de la marque Peugeot dans son usine de Wuhan, à partir de 2027.

Deux véhicules à énergies nouvelles tout-terrain de la marque Jeep seront également produits pour les marchés globaux dans l'usine de Whuan à partir de 2027.

Peugeot a dévoilé en avril des concept-cars destinés à la Chine ainsi qu’à l’exportation lors du Salon de l’automobile de Pékin 2026,

Cet acccord marque un nouvel élan industriel du constructeur sur le plus grand marché automobile mondial après des années de ventes faibles et de restructuration.

(Rédigé par Preetika Parashuraman à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)