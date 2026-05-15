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Football: Deschamps emmène une liste avec Lacroix, Mateta et Risser pour la Coupe du monde
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 07:35

Premier League - West Ham United - Crystal Palace

Premier League - West Ham United - Crystal Palace

Didier Deschamps a dévoilé jeudi un groupe ‌de 26 Bleus, pour participer cet été à la Coupe du monde qui se déroule ​du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, dans lequel figurent quelques surprises comme les Londoniens Maxime Lacroix et Jean-Philippe Mateta ainsi que le portier lensois Robin ​Risser, jamais sélectionné jusqu'ici.

Placée dans le groupe I, l'Equipe de France sera opposée le 16 juin au Sénégal, le 22 ​juin à l'Irak et le 26 juin à ⁠la Norvège.

Vice-champions du monde en titre, les Bleus tenteront de faire oublier le souvenir cruel ‌de la défaite subie aux tirs au but en finale contre l'Argentine de Lionel Messi en 2022 au Qatar.

Pour cela, Didier Deschamps pourra s'appuyer sur ​une liste comprenant neuf défenseurs, ‌cinq milieux et neuf attaquants en plus des trois gardiens : le titulaire ⁠Mike Maignan (Milan AC), le numéro 2 Brice Samba (Stade Rennais) et Robin Risser (RC Lens) au poste de troisième gardien.

Ce dernier, tout juste élu meilleur gardien de Ligue 1 était en ballottage avec ⁠Lucas Chevalier (PSG) et Alphonse ‌Areola (West Ham United), tous les deux remplaçants dans leur club, mais le ⁠portier artésien a finalement gagné son ticket pour le mondial et découvrira le niveau international ‌cet été.

Devant, le sélectionneur aura l'embarras du choix avec le Ballon d'Or 2025 ⁠Ousmane Dembélé (PSG), l'ailier du Bayern Munich Michael Olise ou encore son capitaine ⁠Kylian Mbappé (Real Madrid), tout ‌juste remis de sa blessure aux ischio-jambiers.

A noter que l'attaquant du club anglais de Crystal Palace ​Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo ‌Muani (Tottenham Hotspur), qui figurait dans la liste lors du dernier mondial au Qatar.

Autre demi-surprise, la sélection de Maxence Lacroix, ​lui aussi joueur de Crystal Palace, qui bénéficie de ses bonnes prestations lors de la dernière tournée américaine en mars avec les Bleus.

Eduardo Camavinga (Real Madrid) reste quant à lui ⁠à quai.

Les Bleus affronteront la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord début juin en matches de préparation avant de s'envoler pour leur camp de base à Boston le 10 juin.

Voici la liste complète des 26 Bleus :

Gardien : Maigan - Risser - Samba

Défenseurs : Upamecano - Konaté - Koundé - T. Hernandez - L. Hernandez - Saliba - Malo Gusto - Digne - Lacroix

Milieux : Kanté - Zaïre-Emery - Rabiot - Tchouameni - Koné

Attaquants : Mbappé - Olise - Dembélé - Barcola - Doué - Cherki - Mateta - ​Akliouche - Thuram

(Rédigé par Zhifan Liu)

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