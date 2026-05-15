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Wall Street termine en hausse, portée par la tech et garde un oeil rivé sur Pékin
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 07:28

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de New York a ‌fini en hausse jeudi, portée par la tech alors que les investisseurs digéraient des données économiques solides et observaient de près le déroulé de la visite à ​fort enjeu de Donald Trump à Pékin.

L'indice Dow Jones a gagné 0,75%, ou 370,26 points, à 50.063,46 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 56,99 points, soit 0,77% à 7.501,24 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 232,88 points, soit 0,88% à 26.635,222 points.

Le rallye soutenu des valeurs technologiques, en ​particulier chez les fabricants de puces, a permis aux indices américains d'enregistrer des records successifs ces derniers jours, malgré les inquiétudes persistantes liées au conflit au Moyen-Orient.

"Tout le monde se pose la même question, combien de ​temps (ce rallye) peut durer ? Beaucoup adorent ce rallye, mais ils sont aussi impatients", ⁠a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Il faut être dans le coup pour gagner, et ‌ne pas se contenter de rester sur la touche à regarder le marché atteindre des sommets historiques."

Donald Trump a emmené avec lui à Pékin les dirigeants de Tesla Elon Musk, et de Nvidia Jensen Huang.

Nvidia a pris 4,4% après que Reuters a ​rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises ‌à acquérir la H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante du groupe américain.

Le président chinois a assuré ⁠jeudi à son homologue américain Donald Trump que les discussions commerciales avançaient lors de l'ouverture d'un sommet de deux jours entre les deux pays, tandis que le compte rendu américain des discussions a mis en avant la volonté des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, fermé de facto depuis fin février.

La situation géopolitique ⁠constitue en effet une toile de ‌fond préoccupante pour l'économie mondiale, y compris l'américaine.

"Evidemment, il y a de gros enjeux lors de cette réunion", a déclaré Michael Monaghan, ⁠portfolio manager à Founder ETFs à Dallas. "C'est certainement une compétition entre grandes puissances mais je pense que ces deux économies feraient mieux de travailler ensemble."

Les prix ‌à l'importation aux États-Unis ont bondi beaucoup plus que prévu en avril, le coût des carburants enregistrant sa plus forte hausse en quatre ⁠ans, ce qui constitue un signe supplémentaire que la guerre en Iran est en train de raviver l'inflation ⁠et pourrait déclencher un resserrement monétaire de ‌la part de la Réserve fédérale (Fed).

Les ventes au détail ont pour leur part progressé en avril, mais cette hausse est en partie due à l'effet de l'inflation ​provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Le président de la Réserve fédérale de Kansas City, ‌Jeffrey Schmid, a déclaré que l'inflation était le "risque le plus pressant" pour l'économie américaine qu'il a qualifiée de "résiliente".

La Chine a accepté de commander 200 avions Boeing, a déclaré le président américain ​Donald Trump dans un extrait d'interview diffusé jeudi sur la chaîne Fox News. Peu de détails ont émergé de l'interview mais l'action Boeing a fini en baisse de 4,7%.

CISCO a bondi de 13,4% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une ⁠restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'intelligence artificielle (IA) et les secteurs de croissance associés. Le fabricant d'équipements de réseau a en outre relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après une forte augmentation des commandes des "hyperscalers", ces grands fournisseurs de services d'informatique dématérialisé.

Le fabricant de puces Cerebras a gagné 68,2% pour son entrée en Bourse.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Reportage par Zhifan Liu)

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