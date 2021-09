BLUELINEA : ATOL LES OPTICIENS NOUE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC BLUELINEA POUR LA TELEASSISTANCE DE SES LUNETTES CONNECTEES

9 septembre 2021

Après une période de tests régionaux, Atol les Opticiens lance en exclusivité les lunettes connectées Atol Zen au niveau national avec Bluelinea, son nouveau partenaire de téléassistance 24h/24.

Les lunettes connectées et adaptées à la correction Atol Zen offrent une sérénité en toute discrétion pour gagner en autonomie et simplicité. Une innovation pour répondre aux problèmes de chute à domicile. Sécurisantes, les lunettes Atol Zen sont une solution indétectable et fiable pour apporter la sérénité aux aidants et aux aidés tout en conservant leur autonomie.

En cas de chute forte ou légère, la monture déclenche automatiquement une alerte auprès du service de téléassistance, disponible jour et nuit. Aucune connexion internet est nécessaire. Un transmetteur permet la mise en relation. Si nécessaire, les secours et les proches sont prévenus. Le bouton d'alerte de la monture peut être aussi actionné manuellement en cas de malaise sans chute, par exemple.

Atol les Opticiens a en effet repensé son parcours client afin qu'il soit simple et fluide en s'appuyant sur l'expertise de Bluelinea, un leader de la téléassistance en France. Bluelinea, acteur social spécialisé dans l'accompagnement, le réconfort et l'assistance auprès de 30 000 abonnés, préconise les lunettes Atol Zen à ses clients qui souhaitent rester à domicile en toute sérénité, et prend rendez-vous chez l'opticien Atol le plus proche. Le client se rend ensuite chez l'opticien pour la mise à la vue de ses lunettes connectées Atol Zen. Bluelinea gère ensuite toute la relation de téléassistance.

« Notre mission au quotidien est d'apporter des services et solutions concrètes aux seniors et à leurs familles, pour leur permettre de vivre chez eux en toute sérénité. Grâce aux lunettes connectées Atol Zen, il est désormais possible de détecter tout type de chutes, lourdes ou molles. C'est une innovation technologique majeure que nous attendions depuis longtemps, qui apportera aux familles une vraie tranquillité d'esprit », Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.

« Les opticiens Atol continuent d'innover au service du bien voir et du bien-être en proposant les lunettes Atol Zen connectées à une téléassistance. Développées par notre startup incubée Abeye, ces lunettes intelligentes ont été conçues pour les seniors qui souhaitent rester chez eux et conserver leur autonomie. Notre partenariat avec Bluelinea, expert de la Silver Economy, nous permet à nous Opticiens Atol, de proposer un service utile intégré aux lunettes », Eric Plat, Président-Directeur Général d'Atol les Opticiens.

Double-cliquez sur la vidéo ci-dessous :

Monture Atol Zen à partir de 320 € TTC + verres à la vue issus de l'offre 100% santé sans reste à charge ou de l'offre libre + abonnement de téléassistance de à partir de 29 € TTC/mois sans engagement, éligible à un crédit d'impôts de 50% (Dispositif / Service à la Personne)

À propos Atol les Opticiens

L'innovation au service de la santé et du bien-e?tre et à tout a?ge

Depuis sa création en 1970, Atol les Opticiens s'est imposée comme l'enseigne d'optique référente en matière de santé visuelle. En incubant la startup française de la Med-Tech ABEYE, Atol les Opticiens revendique à nouveau son attachement à l'innovation mais également au savoir-faire français et conforte son image d'étendard du Made In France qu'on lui pre?te depuis plusieurs années.

Soucieuse de vouloir améliorer la santé visuelle et le bien-être de tous, à tous les moments de la vie, Atol les Opticiens a également mis au point une paire de lunettes dédiée aux personnes âgées qui détecte les chutes, Atol Zen. Le dispositif est équipé d'un système connecté qui va détecter la chute, renseigner une plateforme de services via un télé-transmetteur et appeler la personne qui a chuté pour savoir si elle va bien.

À propos de Bluelinea

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le pôle « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, le pôle « Établissements » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

CONTACTS PRESSE ATOL

ZMIROV COMMUNICATION

Anne-Gaëlle Jourdan

Céline Rousseau

atolcorpo@zmirov.com

01 55 80 70 56 CONTACTS PRESSE BLUELINEA

CABINET ESCAL CONSULTING

Katarina Fisiak

katarina@escalconsulting.com

06 47 54 85 95

ACTUS

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : l2dqkceaYWzKyXJsasZmamWVm2qSm2eZlmSXmGhua8qanJplm2xoaJacZnBhnmVs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70906-cp_atol_bluelinea.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com