BLUELINEA : Accélération de la dynamique commerciale et sécurisation de nouveaux moyens financiers

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce une accélération de sa dynamique commerciale, en lien avec la reprise générale d'activité, et un renforcement de ses ressources disponibles.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Il m'a semblé important de faire ce point d'étape sans attendre la publication de notre chiffre d'affaires semestriel car nous sentons une réelle inflexion dans notre dynamique commerciale, que ce soit au niveau des souscriptions à nos offres dédiées aux particuliers ou de notre solution SERENEA® destinée aux EHPAD et établissements de soins. Pour soutenir cette reprise, nous avons également sécurisé les ressources financières nécessaires. Je tiens à cette occasion à saluer le travail des femmes et des hommes de l'entreprise qui ont œuvré sans relâche pendant ces longs mois pour rendre cette nouvelle phase possible. »

Plus de 2 000 nouveaux abonnés à nos offres Senior & Domicile (Activité B2C)

La crise sanitaire a retardé durant de longs mois le déploiement des offres du pôle Senior & Domicile auprès des 10 000 nouveaux abonnés à prendre en charge dans le cadre d'un accord-cadre annoncé en septembre 2019 avec le GIES, collectif de 12 associations d'aide à la personne.

À ce jour, Bluelinea a déployé sa solution auprès de plus de 2 000 abonnés concernés par cet accord et qui disposent désormais d'un accès à la plateforme HELP d'assistance 24/7. Ces déploiements, qui vont se poursuivre au cours des prochains mois, viennent enrichir un portefeuille de 28 879 familles accompagnées à fin 2020.

Nouvelle offre en préparation avec une enseigne nationale

Par ailleurs, afin de poursuivre l'enrichissement de son offre de solutions au service du « Bien vieillir », Bluelinea finalise actuellement les termes d'un partenariat avec une enseigne nationale grand public qui a souhaité mettre à disposition une innovation technologique en s'appuyant sur un expert reconnu du secteur. L'objectif est donc d'intégrer l'offre innovante de ce partenaire au catalogue de Bluelinea et de permettre les souscriptions aux services associés directement depuis son site Internet et dans les nombreux points de vente de ce partenaire.

Une campagne de communication nationale opérée par ce puissant partenaire est programmée pour la rentrée 2021.

Hausse de 75% du nombre d'établissements équipés de l'offre SERENEA® (Activité B2B)

En parallèle, le déploiement de SERENEA®, le bouquet de solutions dédiées aux Établissements connait également une solide accélération de sa dynamique avec 81 nouveaux établissements équipés depuis le début de l'année, portant le parc installé de 107 à fin 2020 à 188 sites aujourd'hui (+75%).

Fort de ce parc installé, Bluelinea est aujourd'hui fier d'assister 1 375 soignants équipés et assistés 24 heures / 24 et ainsi de protéger 8 587 patients et résidents âgés avec ses solutions.

Commercialisée depuis mi-2019, SERENEA® est une solution évolutive basée sur les meilleurs standards de l'Internet des Objets (technologie de transmission radio LoRa et protocole de communication Bluetooth Low Energy notamment).

Dans ce contexte si particulier que nous connaissons tous, SERENEA® facilite notamment les échanges entre les patients et résidents des établissements tout en améliorant les conditions de travail des soignants répartis ainsi à ce jour :

45% d'EPHAD (Public, Privés ou Associatifs) ;

22% d'Habitat inclusif (Colocation entre seniors, EHPAD à Domicile) ;

19% d'EHPA (Résidences Autonomie, Résidences Senior) ;

9% d'Établissements de soins (Hôpitaux publics, Cliniques privées) ;

5% de centres du Handicap ou de rééducation fonctionnelle.

Bluelinea fera un point complet sur l'impact de cette dynamique sur son chiffre d'affaires et son carnet de commandes le 6 juillet prochain, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires semestriel.

Nouveau PGE et exercice potentiel des BSA

Afin de sécuriser les financements nécessaires pour gérer au mieux l'impact du second confinement et la bonne exécution de cette dynamique commerciale, Bluelinea a souscrit auprès de ses partenaires bancaires (BNP Paribas et Société Générale), un nouveau prêt garanti par l'État (PGE) de 800 k€ (dont 400 k€ annoncé en avril dernier et 400 k€ en juin). En parallèle, le Groupe a démarré le remboursement contractuel d'une partie des PGE obtenus en 2020.

La société dispose également d'options additionnelles de financement, notamment au travers de l'exercice des Bons de souscription d'actions attribués gratuitement aux actionnaires. Pour mémoire, l'exercice de 7 BSA J permet, jusqu'au 30 juillet 2021, de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 € et l'exercice de 1 BSA Y permet de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu'au 31 décembre 2022.

L'exercice potentiel de l'intégralité des BSA (J et Y) émis et toujours en circulation au 15 juin 2021 permettrait de réaliser une augmentation de capital additionnelle de 2 708 k€.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires semestriel 2021, le mardi 6 juillet 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le pôle « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, le pôle « Établissements » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

