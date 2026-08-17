Blue Ridge Bankshares en hausse après un accord de rachat avec HomeTrust Bancshares

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17 août - ** Les actions de Blue Ridge Bankshares ( BRBS.A ), un établissement bancaire local, progressent de 7,1 % à 3,95 dollars (XX,XX euros)

** HomeTrust Bancshares HTB.N va racheter BRBS dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 448,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) afin d'étendre sa présence sur les marchés de Virginie

** Les actionnaires de BRBS recevront 0,086 action HTB pour chaque action détenue, ce qui valorise Blue Ridge à 448,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 4,28 dollars (XX,XX euros) par action

** Cette opération donne naissance à une banque commerciale combinée disposant de plus de 7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'actifs et de plus de 60 agences dans le sud-est des États-Unis

** Le cours de l’action HTB recule de 5,1 %

** La transaction devrait être finalisée au début du premier trimestre 2027 et faire progresser le bénéfice par action d’environ 30 %, à condition que les économies de coûts prévues soient pleinement réalisées à partir de 2028

** À la dernière clôture, l'action BRBS affichait une hausse de 0,9 % depuis le début de l'année