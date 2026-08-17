 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blue Ridge Bankshares en hausse après un accord de rachat avec HomeTrust Bancshares
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 16:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de Blue Ridge Bankshares ( BRBS.A ), un établissement bancaire local, progressent de 7,1 % à 3,95 dollars (XX,XX euros)

** HomeTrust Bancshares HTB.N va racheter BRBS dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 448,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) afin d'étendre sa présence sur les marchés de Virginie

** Les actionnaires de BRBS recevront 0,086 action HTB pour chaque action détenue, ce qui valorise Blue Ridge à 448,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 4,28 dollars (XX,XX euros) par action

** Cette opération donne naissance à une banque commerciale combinée disposant de plus de 7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'actifs et de plus de 60 agences dans le sud-est des États-Unis

** Le cours de l’action HTB recule de 5,1 %

** La transaction devrait être finalisée au début du premier trimestre 2027 et faire progresser le bénéfice par action d’environ 30 %, à condition que les économies de coûts prévues soient pleinement réalisées à partir de 2028

** À la dernière clôture, l'action BRBS affichait une hausse de 0,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOMETRUST BNCSH
47,735 USD NYSE -4,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1182 +24,42%
HAFFNER ENERGY
0,716 -0,69%
CAC 40
8 530,75 -0,57%
ATON
0,0164 -3,53%
Pétrole Brent
90,96 -0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank