Blue Ridge Bankshares augmente après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 15 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 août - ** Les actions de la banque communautaire Blue Ridge Bankshares BRBS.A augmentent de 7,8 %; dernière hausse de 5,3 % à 4,05 $
** BRBS dévoile un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 15 millions de dollars, soit près de 4 % de sa capitalisation boursière
** Les rachats peuvent être effectués sur le marché libre, dans le cadre d'opérations de bloc ou de transactions négociées de gré à gré - BRBS
** BRBS a 92,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 353,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action BRBS a augmenté de 19,3 % depuis le début de l'année
