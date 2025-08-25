 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Blue Ridge Bankshares augmente après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 15 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la banque communautaire Blue Ridge Bankshares BRBS.A augmentent de 7,8 %; dernière hausse de 5,3 % à 4,05 $

** BRBS dévoile un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 15 millions de dollars, soit près de 4 % de sa capitalisation boursière

** Les rachats peuvent être effectués sur le marché libre, dans le cadre d'opérations de bloc ou de transactions négociées de gré à gré - BRBS

** BRBS a 92,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 353,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BRBS a augmenté de 19,3 % depuis le début de l'année

