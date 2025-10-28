Blue Ridge Bankshares augmente après avoir dévoilé un dividende spécial en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la banque communautaire Blue Ridge Bankshares BRBS.A augmentent de 1,9 % à 4,38 $ avant le marché ** En fin de journée lundi, BRBS a annoncé un dividende spécial en espèces de 0,25 $ par action

** Ce dividende spécial reflète l'engagement continu de notre conseil d'administration à améliorer la valeur actionnariale et est une confirmation par nos régulateurs de notre solide position financière" — le directeur général Billy Beale

** À la dernière clôture, l'action BRBS était en hausse de 33,5% depuis le début de l'année