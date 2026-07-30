Blue Owl subit des sorties de capitaux, tandis que les centres de données alimentent la croissance ailleurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de Blue Owl correspond aux estimations de Wall Street

* Les dirigeants soulignent la diversification des activités au-delà du crédit privé

* Levée de fonds en actions à 7,6 milliards de dollars contre 12,1 milliards il y a un an

* Le cours de l'action progresse jusqu'à 6,3 % après la publication des résultats

(Ajout d'un graphique sur les actifs sous gestion, de commentaires issus de la conférence téléphonique post-résultats tout au long de l'article, et mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7) par Isla Binnie et Manya Saini

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a subi des sorties de capitaux sur son activité de crédit au deuxième trimestre, les investisseurs fortunés s’étant retirés, mais le marché s’est rassuré jeudi, les investissements dans les centres de données et d’autres activités ayant continué de progresser.

La société s’est retrouvée au cœur de la crise du crédit privé de cette année et a cherché à la surmonter en mettant en avant ses activités au-delà du crédit direct: investissements dans les infrastructures, l’immobilier et les participations dans des gestionnaires d’actifs.

L’action a bondi de 6,3 % à midi après que les dirigeants ont annoncé une hausse des revenus issus des commissions de gestion d’actifs et déclaré s’attendre à ce que la société dépasse les prévisions de bénéfices pour 2026.

Alan Kirshenbaum, directeur financier, a déclaré: "Nous pensons avoir passé le creux de la vague en termes d’afflux de capitaux" provenant des investisseurs fortunés qui avaient contribué à la croissance de la société.

Il a ajouté que les demandes massives de retrait s’étaient limitées aux fonds de crédit privés. "Nous n’avons pas constaté d’augmentation des rachats sur nos autres produits dédiés à la gestion de patrimoine au cours des derniers trimestres."

ZOOM SUR LA LEVÉE DE FONDS

Pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, la levée de fonds est un indicateur essentiel de la confiance des investisseurs et des perspectives de génération de commissions de gestion et de revenus d’investissement futurs.

Blue Owl a levé un total de 7,6 milliards de dollars de capitaux frais, contre 12,1 milliards un an plus tôt. Conjuguée aux rachats sur certains fonds, cette levée de fonds a légèrement réduit les actifs sous gestion dans le domaine du crédit, qui sont passés de 159,2 milliards de dollars à 158,1 milliards à la fin du mois de mars.

Les entrées provenant de la gestion de fortune privée ont chuté à 1,7 milliard de dollars, contre 4,4 milliards il y a un an.

Dans le même temps, les investisseurs institutionnels, qui comprennent généralement les fonds de pension et les compagnies d’assurance, se sont engagés à hauteur de 5,9 milliards de dollars, contre 7,6 milliards un an plus tôt.

M. Kirshenbaum a déclaré qu’il s’attendait à une amélioration des apports institutionnels au cours du second semestre.

Les analystes d’Evercore ISI ont noté que "la collecte de fonds auprès des particuliers a considérablement ralenti par rapport au trimestre précédent", mais ont constaté "une croissance raisonnable des actifs, tout bien considéré".

Le bénéfice distribuable ajusté par action s’est établi à 22 centimes, conformément aux estimations compilées par LSEG. Le total des actifs sous gestion de Blue Owl a augmenté de 12 % au deuxième trimestre pour atteindre 319 milliards de dollars.

ZOOM SUR LE CRÉDIT DIRECT La vague de ventes massives sur le marché du crédit privé, exacerbée par les craintes que l’IA ne remodèle fondamentalement les modèles économiques des secteurs des logiciels et des technologies, s’est apaisée ces derniers mois, mais les investisseurs particuliers ont continué à demander des rachats auprès des fonds qui leur donnaient accès à des prêts rarement négociés.

Les montants de prêts directs accordés par Blue Owl se sont élevés à 3,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. La société a déployé 600 millions de dollars.

Les rendements bruts des stratégies de prêts directs se sont élevés à 2,6 % au cours du trimestre, rebondissant après un résultat négatif de 0,4 % au premier trimestre, mais restant en deçà des 3 % enregistrés au même trimestre de 2025.

"Dans l’ensemble de notre stratégie de prêts directs, la qualité du crédit reste solide et nous n’avons constaté aucun changement significatif dans notre liste de surveillance par rapport à l’année dernière", a déclaré le co-PDG Marc Lipschultz lors d’une conférence téléphonique, utilisant un terme du secteur pour désigner les emprunteurs à risque.

Les prêteurs directs accordent des prêts à des entreprises en dehors du circuit bancaire traditionnel pour financer des rachats, la croissance et le refinancement. Ils ont fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs cette année.

Au début du mois, Blue Owl a maintenu une limite de retrait trimestrielle de 5 % pour deux fonds de crédit privés, les demandes de rachat restant nettement plus élevées malgré une baisse de quelques points de pourcentage au deuxième trimestre.

"Bien que nous ne prévoyions pas de reprise en forme de V de la confiance envers le crédit privé, nous pensons que la solide performance fondamentale de nos produits a joué un rôle dans la baisse des demandes de rachat pour les BDC non cotées (sociétés de développement des entreprises)", a déclaré M. Kirshenbaum.

Il a ajouté que la société était prudemment optimiste quant à la poursuite de la baisse des rachats.

Les actions de la société elle-même sont devenues un indicateur de la nervosité du marché concernant le crédit privé et avaient perdu environ 36 % de leur valeur cette année, à la clôture de la séance précédente.