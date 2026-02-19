Blue Owl perd du terrain après avoir bloqué les retraits et vendu 1,4 milliard de dollars de fonds de dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N chutent de 4,14% à 11,8 dollars avant bourse

** La société a déclaré mercredi qu'elle restreignait de façon permanente la possibilité pour les investisseurs de retirer leurs liquidités de son fonds de dette privée

** La société a également annoncé qu'elle vendait pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette

** La vente intervient alors que les valeurs logicielles et les prêts directs ont été mis sous pression ces derniers mois

** 13 des 16 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et trois comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 15,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'OWL ont été divisées par deux au cours des 12 derniers mois