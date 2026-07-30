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Blue Owl enregistre une baisse des entrées de capitaux dans ses fonds de crédit, mais ses actifs réels soutiennent ses bénéfices
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de Blue Owl correspond aux estimations de Wall Street

* Les dirigeants mettent en avant la diversification des activités au-delà du crédit privé

* Les investisseurs devraient s'intéresser particulièrement à l'activité de prêt direct

* Le cours de l'action progresse dans un marché pré-ouverture volatil

(Ajout des estimations dans le titre et les paragraphes 1 à 2, ajout de la levée de fonds en actions et des détails sur les actifs sous gestion (AUM) dans le domaine du crédit au paragraphe 6, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7) par Isla Binnie et Manya Saini

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a publié un bénéfice trimestriel conforme aux estimations et fait état d’une croissance de son activité axée sur les centres de données, mais le retrait des particuliers fortunés qui avaient alimenté sa croissance rapide a pesé sur sa division de crédit.

La société a cherché à surmonter la crise du crédit privé qui a secoué le secteur plus tôt cette année en mettant en avant l’étendue de ses activités au-delà du crédit direct – couvrant des investissements dans les centres de données et les infrastructures associées, l’immobilier et des participations dans d’autres gestionnaires d’actifs – afin de démontrer que ses résultats dépendent moins d’une seule classe d’actifs.

Le montant total des levées de fonds en actions a reculé à 7,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 12,1 milliards un an plus tôt, tandis que les actifs sous gestion dans son activité de crédit ont légèrement baissé à 158,1 milliards de dollars, contre 159,2 milliards à la fin du trimestre précédent, a-t-elle indiqué jeudi.

“La croissance continue de Blue Owl au deuxième trimestre reflète les solides performances d’investissement que nous continuons à générer à travers toutes nos stratégies, ainsi que la diversification de nos activités sur différentes plateformes et zones géographiques”, ont déclaré les co-directeurs généraux Doug Ostrover et Marc Lipschultz dans un communiqué.

Les nouveaux engagements de capitaux, d’un montant de 7,8 milliards de dollars au cours du trimestre, ont représenté près de la moitié des 13,9 milliards de dollars levés au cours de la même période un an plus tôt. Les nouveaux apports provenant de la gestion de fortune privée, un groupe d’investisseurs qui a été un moteur clé de la croissance de Blue Owl, se sont élevés à 1,7 milliard de dollars, contre 4,4 milliards de dollars au trimestre correspondant de l’année précédente.

Le bénéfice distribuable ajusté par action s’est établi à 22 centimes pour le trimestre clos le 30 juin, contre 21 centimes un an plus tôt. Ce résultat est conforme aux estimations compilées par LSEG.

Le titre a connu une évolution volatile après la publication des résultats, oscillant entre hausses et baisses. Il affichait en dernier lieu une hausse de 1,7% avant la clôture.

Les actifs sous gestion (AUM) de Blue Owl ont augmenté de 12 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. Le rebond des marchés financiers a entraîné une hausse des actifs sous gestion dans l’ensemble du secteur, les investisseurs continuant à prendre des risques malgré une volatilité accrue des marchés.

ZOOM SUR LE CRÉDIT DIRECT La vague de ventes massives sur le marché du crédit privé, déclenchée par la crainte que l’IA ne bouleverse fondamentalement les modèles économiques des secteurs des logiciels et des technologies, s’est apaisée ces derniers mois, mais les investisseurs particuliers ont continué à demander des rachats auprès des fonds leur donnant accès à des prêts rarement négociés.

Au sein de la plateforme de crédit de Blue Owl, les montages de prêts directs se sont élevés à 3,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les investissements se sont élevés à 600 millions de dollars.

Les rendements bruts des stratégies de prêts directs se sont élevés à 2,6% au cours du trimestre, rebondissant après un résultat négatif de 0,4% au premier trimestre et restant en deçà des 3% enregistrés au même trimestre de 2025.

Élément clé du marché du crédit privé, le crédit direct consiste pour les gestionnaires d’actifs à accorder directement des prêts à des entreprises, en dehors du circuit bancaire traditionnel, afin de financer des rachats d’entreprises, leur croissance ou leur refinancement. Ce secteur a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs cette année.

Pourtant, plusieurs dirigeants du secteur ont écarté les craintes d’une contagion plus large, arguant que les tensions sur le crédit se limitent à des cas isolés et que le sentiment du marché a été davantage influencé par des gros titres négatifs que par une détérioration des fondamentaux.

Les actions de la société elle-même sont devenues le baromètre de la nervosité du marché autour du crédit privé et ont perdu environ 36 % de leur valeur cette année.

Au début du mois, la société a maintenu une limite de retrait trimestrielle de 5% pour deux de ses fonds de crédit privé, les demandes de rachat restant nettement supérieures à ce plafond malgré une baisse de quelques points de pourcentage au deuxième trimestre.

Pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, la levée de fonds est un indicateur essentiel de la dynamique de l’activité, reflétant à la fois la confiance des investisseurs et la capacité du secteur à générer des commissions de gestion et des revenus d’investissement à l’avenir.

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