Blue Owl en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre et atteint un niveau record d'actifs sous gestion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions de Blue Owl Capital ( OWL.N ), gestionnaire d'actifs alternatifs, progressent de 2,9 % à 9,95 dollars en pré-ouverture
** OWL dépasse les estimations concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une hausse des revenus liés aux commissions, les actifs sous gestion ayant atteint le niveau record de 330 milliards de dollars
** Le bénéfice distribuable trimestriel ajusté s'élève à 24 cents par action, contre 22 cents un an plus tôt, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 23 cents
** "Nous considérons ces résultats comme modérément positifs: les chiffres globaux dépassent les attentes, mais la croissance récurrente des commissions reste subordonnée au déploiement des stratégies et à la collecte de fonds via les canaux de gestion de patrimoine" – Evercore
** Sur 17 sociétés de courtage, 10 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, et 7 la note "conserver"; objectif de cours médian: 11 dollars – données LSEG
** À la clôture d’hier, l’action OWL affichait une baisse de 35,3 % depuis le début de l’année
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