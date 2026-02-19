 Aller au contenu principal
Blue Owl Capital Corp en hausse suite à la vente d'actifs
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de financement spécialisée Blue Owl Capital Corp OBDC.N augmentent de 3,1 % à 11,91 $ avant le marché

** La société mère et gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital Inc OWL.N vend pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit, dont 400 millions de dollars d'OBDC, afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette

** La vente est exécutée à 99,7 % de la valeur nominale

** 11 des 13 courtiers évaluent les actions OBDC à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur prévision médiane est de 15 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, OBDC a baissé de 7,1% depuis le début de l'année, contre une hausse de 0,5% pour le S&P 500

.SPX .

