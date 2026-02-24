Blue Owl Capital chute à la suite de la rétrogradation de l'action par Deutsche Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N chutent de 2,2 % à 10,21 $ dans les échanges avant bourse

** Deutsche Bank rétrograde OWL de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours à 10 $ contre 15 $, soit une décote de 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action OWL a chuté de 15 % au cours de la semaine dernière, sa dernière stratégie de remboursement du capital d'un petit fonds d'emprunt ayant effrayé certains investisseurs

** La banque indique qu'une forte anxiété des investisseurs entraînera une légère augmentation des demandes de rachat pour de nombreux produits de crédit de détail et réduira les nouvelles ventes

** La société de courtage réduit également ses estimations pour OWL compte tenu de la contribution des programmes de détail à ses actifs totaux sous gestion payants

** 12 des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et quatre comme "conservée"; objectif de cours médian de 15 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action OWL a baissé de 30% depuis le début de l'année