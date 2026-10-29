Blue Owl affiche une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, ses actifs sous gestion atteignent 330 milliards de dollars

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Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus liés aux commissions plus élevés et à une augmentation de 12 % de ses actifs sous gestion, qui ont atteint près de 330 milliards de dollars.

La société a cherché à se démarquer du secteur plus large du crédit privé à la suite des turbulences survenues plus tôt cette année, qui avaient pesé sur son cours de bourse, en mettant en avant l’étendue de ses activités et ses levées de fonds sur l’ensemble de ses stratégies.

Le bénéfice distribuable ajusté par action s’est établi à 24 centimes pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 22 centimes un an plus tôt.

“Nous avons enregistré un trimestre record en matière de levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels, la croissance provenant d’un éventail de plus en plus large de stratégies, d’investisseurs et de zones géographiques”, ont déclaré les co-directeurs généraux Doug Ostrover et Marc Lipschultz dans un communiqué.

Blue Owl a levé 12,6 milliards de dollars de nouveaux engagements de capitaux au cours du trimestre, portant le total sur les 12 derniers mois à 48,8 milliards de dollars. Le montant total des levées de fonds en capitaux propres s’est élevé à 10,2 milliards de dollars, dont 5,6 milliards provenant de sa plateforme de crédit et 4 milliards des actifs réels.

La levée de fonds est un indicateur clé de la dynamique des gestionnaires d’actifs alternatifs, car elle contribue à générer les futures commissions de gestion et les revenus d’investissement.

Blue Owl et d’autres gestionnaires d’actifs alternatifs se sont également développés dans les centres de données , les infrastructures associées et l’immobilier, cherchant à tirer parti de la demande générée par le déploiement de l’IA.

Les investisseurs examinent toutefois ces investissements d’un œil de plus en plus critique, alors que des questions se posent quant à la capacité des dépenses massives consacrées aux centres de données et autres infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

Les craintes que l’IA puisse perturber les entreprises technologiques traditionnelles, remettre en cause leurs modèles économiques et entraîner des défauts de paiement ont également pesé sur les valeurs du crédit privé, en particulier celles des prêteurs directs.

Le crédit direct, un segment du crédit privé dans lequel les gestionnaires d’actifs prêtent directement aux entreprises en dehors du système bancaire traditionnel, est couramment utilisé pour financer des rachats d’entreprises, des expansions et des refinancements.

Au sein de la plateforme de crédit de Blue Owl, les montages de prêts directs se sont élevés à 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les déblocages ont reculé de 300 millions de dollars.

Les principaux dirigeants du secteur ont écarté les craintes d’une contagion plus large, mais les actions des sociétés de crédit privé sont restées sous pression. Le titre de Blue Owl, devenu le baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant le secteur, a chuté d’environ 35 % cette année.