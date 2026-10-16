Blue Origin vise plusieurs vols de New Glenn par semaine d’ici à 2030

Blue Origin vise plusieurs vols par semaine de sa fusée New Glenn d’ici à la fin de la décennie, a déclaré vendredi un dirigeant de l’entreprise, alors que celle-ci investit des milliards de dollars dans les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec SpaceX SPCX.O .

La société spatiale de Jeff Bezos prévoit également d’ajouter des aires de lancement et d’atterrissage en Floride pour New Glenn, sa fusée orbitale phare à forte capacité d'emport, qui est clouée au sol pour le reste de l’année après avoir explosé en mai sur l’unique pas de tir de l’entreprise.

Blue Origin a investi plus de 3 milliards de dollars (2,67 milliards d'euros) à ce jour dans ses vastes installations de production et d’intégration de fusées en Floride, qui emploient quelque 5.000 personnes, précise Ian Richardson, vice-président senior chargé des opérations, dans un article publié sur le blog de l’entreprise.

Une extension de ces installations, d’un montant de 330 millions de dollars, permettra de soutenir la production d’une version de la fusée dotée d’une capacité d’emport supérieure, la New Glenn 9x4. Sa mise en service est prévue pour l’été 2027, indique Ian Richardson, ajoutant qu’elle permettra de produire jusqu’à 150 étages supérieurs de fusée par an.

"Ces investissements sont axés sur un objectif unique : développer les capacités nécessaires pour soutenir davantage de missions, de manière plus fiable et plus efficace", dit-il. "À plus long terme, ces infrastructures sont conçues pour permettre plusieurs vols par semaine d’ici à la fin de la décennie."

L’explosion de la fusée New Glenn en mai, survenue quelques jours avant le lancement prévu de satellites d’Amazon, a gravement endommagé le pas de tir de l’entreprise en Floride, d’où la fusée, haute d'environ 98 mètres, avait décollé à trois reprises depuis son premier vol en 2025.

New Glenn devrait reprendre ses vols au début de l’année prochaine.

(Reportage Joey Roulette, version française Elena Smirnova)