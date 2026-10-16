Blue Origin vise plusieurs lancements hebdomadaires de New Glenn d'ici la fin de la décennie

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* De nouvelles rampes de lancement et d'atterrissage prévues en Floride pour New Glenn

* New Glenn devrait reprendre ses vols au début de l'année prochaine

* L'extension des installations en Floride devrait être achevée à l'été 2027

par Joey Roulette

Blue Origin vise plusieurs vols par semaine de sa fusée New Glenn d’ici la fin de la décennie, a déclaré vendredi un dirigeant de l’entreprise, alors que celle-ci investit des milliards de dollars dans les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec la domination de son concurrent SpaceX en matière de lancements SPCX.O .

La société spatiale de Jeff Bezos prévoit également d’ajouter davantage de rampes de lancement et d’atterrissage en Floride pour New Glenn, sa fusée orbitale phare de forte capacité de charge qui est clouée au sol depuis un an, suite à l’explosion sur la seule rampe de lancement de l’entreprise en mai.

Blue Origin a investi à ce jour plus de 3 milliards de dollars dans ses vastes installations de production et d’assemblage de fusées en Floride, qui s’étendent sur environ 31 acres et emploient quelque 5.000 personnes, a déclaré Ian Richardson, vice-président principal des opérations, dans un article publié sur le blog de l’entreprise.

Un projet d’extension de ces installations, d’un montant de 330 millions de dollars, permettra de produire une version de la fusée offrant une capacité de charge utile plus importante, la New Glenn 9x4, et devrait s’achever à l’été 2027, a précisé M. Richardson, ajoutant que cela permettra de produire jusqu’à 150 étages supérieurs de la fusée par an.

“Ces investissements visent un seul objectif: développer la capacité nécessaire pour prendre en charge davantage de missions, de manière plus fiable et plus efficace”, a déclaré M. Richardson. “Dans l'avenir, cette infrastructure est conçue pour permettre plusieurs vols par semaine d'ici la fin de la décennie.”

L’explosion de la fusée New Glenn en mai, survenue quelques jours avant le lancement prévu de satellites d’Amazon, a gravement endommagé la rampe de lancement de l’entreprise en Floride, d’où la fusée de 30 étages (322 pieds) de haut avait décollé à trois reprises depuis ses débuts en 2025.

New Glenn devrait reprendre ses vols au début de l’année prochaine.

Son dernier vol, en avril, a marqué son premier échec de mission: un problème au niveau du deuxième étage de la fusée a placé un satellite de son client AST SpaceMobile

ASTS.O sur une orbite erronée, provoquant sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Blue Origin est l’un des principaux prestataires de lancement pour la future constellation de satellites Internet d’Amazon, Leo, qui rivalisera avec Starlink de SpaceX.

L’explosion de New Glenn a bouleversé le calendrier de lancement d’Amazon avec cette fusée, aggravant une pénurie mondiale de lancements qui a laissé des dizaines d’entreprises de satellites dans l’impasse, à la recherche désespérée de moyens de transport vers l’espace.

Blue Origin a été contrainte de ramener la fusée sur sa rampe de lancement, le directeur général Dave Limp considérant cela comme la priorité absolue de l’entreprise parmi toute une série d’autres programmes, notamment une mission de plusieurs milliards de dollars pour la NASA visant à construire un atterrisseur lunaire qui ramènera des astronautes sur la Lune.

SpaceX, la société d’Elon Musk, premier opérateur de lancements au monde, a effectué 165 missions Falcon l’année dernière, transportant principalement ses propres satellites Starlink. M. Musk envisage de lancer des centaines de missions par an avec “Starship” , la fusée de nouvelle génération de l’entreprise.