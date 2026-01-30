Blue Origin arrête le programme de la fusée New Shepard pour se concentrer sur le développement de l'atterrisseur lunaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajout de citations de l'email interne du directeur général, détails et contexte) par Joey Roulette

La société spatiale Blue Origin deJeff Bezos a annoncé vendredi qu'elle mettait en "pause" les vols de sa fusée New Shepard pendant au moins deux ans, annulant ainsi le principal véhicule de tourisme spatial de la société pour se concentrer sur les efforts de construction d'un alunisseur pour la Nasa.

Blue Origin va "interrompre les vols de New Shepard et réaffecter ses ressources pour accélérer le développement de ses capacités lunaires humaines", a déclaré la société dans un communiqué.

D'une hauteur de 60 pieds, la fusée réutilisable New Shepard a lancé des dizaines de passagers payants et d'expériences de recherche depuis le Texas au cours de 38 brefs vols suborbitaux à la frontière de l'espace depuis 2021.

Lors de son premier lancement en 2015, New Shepard a été la première fusée de Blue Origin, conçue pour décoller à quelque 70 miles d'altitude et revenir se poser verticalement sur une dalle de béton.

Cette technique d'atterrissage a ensuite aidé Blue Origin à développer New Glenn, sa fusée lourde de classe orbitale qui rivalise avec les lanceurs de SpaceX d'Elon Musk et qui atterrit de la même manière verticale après avoir propulsé une charge utile en orbite.

Le directeur général de Blue Origin, Dave Limp, a annoncé la décision en interne aux employés vendredi dans un courriel qui commençait ainsi: "J'ai des nouvelles importantes à partager avec vous", selon une copie vue par Reuters.

"New Shepard a connu un grand succès et restera à jamais notre première étape", a déclaré M. Limp, ajoutant que "la décision de faire une pause n'est pas une décision que je prends à la légère."

"Nous allons réorienter notre personnel et nos ressources vers l'accélération de nos capacités lunaires humaines, y compris New Glenn", a ajouté M. Limp.

La décision concernant New Shepard a surpris certains employés de Blue Origin, et elle est largement perçue comme une annulation du programme, a déclaré à Reuters un membre du personnel de l'entreprise, sous couvert d'anonymat.

Blue Origin a conclu un contrat de 3,6 milliards de dollars avec la Nasa qui contribue à financer le développement de Blue Moon, un atterrisseur lunaire qui est sur le pont pour envoyer des astronautes américains sur la surface lunaire plus tard dans la décennie, aux côtés de l'atterrisseur Starship de SpaceX.