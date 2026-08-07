BlossomHill Therapeutics devrait connaître une entrée en bourse discrète après avoir revu à la hausse le montant de son introduction en bourse à 150 millions de dollars

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7 août - ** Le développeur de médicaments BlossomHill Therapeutics BLSM.O devrait ouvrir à un cours stable lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse revalorisée à 150 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir à 16,05 dollars par action, contre un prix d'offre de 16 dollars

** La société BLSM, basée à San Diego, en Californie, a vendu environ 9,4 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée à 16 dollars par action

** BLSM, qui développe des médicaments à base de petites molécules pour le traitement du cancer, avait initialement mis sur le marché 7,8 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune

** Son produit candidat le plus avancé, le BH-30643, est en cours de développement pour le traitement d’un type de cancer du poumon non à petites cellules

** J.P. Morgan, Leerink Partners et Guggenheim Securities ont agi en tant que chefs de file de l'opération