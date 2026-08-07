BlossomHill Therapeutics devrait connaître une entrée en bourse discrète après avoir revu à la hausse le montant de son introduction en bourse à 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août - ** Le développeur de médicaments BlossomHill Therapeutics BLSM.O devrait ouvrir à un cours stable lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse revalorisée à 150 millions de dollars
** Le titre devrait s'ouvrir à 16,05 dollars par action, contre un prix d'offre de 16 dollars
** La société BLSM, basée à San Diego, en Californie, a vendu environ 9,4 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée à 16 dollars par action
** BLSM, qui développe des médicaments à base de petites molécules pour le traitement du cancer, avait initialement mis sur le marché 7,8 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune
** Son produit candidat le plus avancé, le BH-30643, est en cours de développement pour le traitement d’un type de cancer du poumon non à petites cellules
** J.P. Morgan, Leerink Partners et Guggenheim Securities ont agi en tant que chefs de file de l'opération
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer