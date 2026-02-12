 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bloomberg News rapporte que le Venezuela va accorder de nouveaux blocs de forage pétrolier à Chevron et Repsol
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le Venezuela prévoit d'accorder davantage de terrains pour la production de pétrole à Chevron

CVX.N et à l'espagnol Repsol SA REP.MC , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les autorités de Caracas sont prêtes à attribuer les blocs d'exploration et de production dès cette semaine, a ajouté le rapport.

Chevron et Repsol n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a déclaré que de grandes entreprises américaines investiraient des milliards de dollars au Venezuela pour reconstruire rapidement son secteur pétrolier délabré après la capture du président Nicolas Maduro.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
183,460 USD NYSE -1,23%
Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,61 USD Ice Europ -2,90%
Pétrole WTI
62,93 USD Ice Europ -3,10%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank