Bloomberg News rapporte que le Venezuela va accorder de nouveaux blocs de forage pétrolier à Chevron et Repsol

Le Venezuela prévoit d'accorder davantage de terrains pour la production de pétrole à Chevron
CVX.N et à l'espagnol Repsol SA REP.MC , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
Les autorités de Caracas sont prêtes à attribuer les blocs d'exploration et de production dès cette semaine, a ajouté le rapport.
Chevron et Repsol n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Le mois dernier, le président américain Donald Trump a déclaré que de grandes entreprises américaines investiraient des milliards de dollars au Venezuela pour reconstruire rapidement son secteur pétrolier délabré après la capture du président Nicolas Maduro.
