Bloom Energy s'envole après des résultats du T3 supérieurs aux prévisions et une flambée de la demande d'énergie pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont bondi de 18,1% à 138,82 dollars avant bourse après que les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations

** Le titre devrait ouvrir à un niveau record, si les gains actuels se maintiennent

** Les revenus d'installation de la société ont plus que doublé en glissement annuel en raison de l'augmentation de la demande d'énergie pour les infrastructures d'intelligence artificielle

** Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré le 13 octobre qu'il investirait 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de BE pour alimenter les centres de données, ce qui a fait grimper les actions de BE de 26,5 %

** Selon l'Energy Information Administration, la demande d'énergie liée à l'IA aux États-Unis atteindra un niveau record en 2025 et 2026

** BE dépasse les estimations de revenus pour le quatrième trimestre consécutif

** Depuis le début de l'année, BE a plus que quintuplé, contre un gain de 13,6 % pour l'indice composite NYSE .NYA au cours de la même période