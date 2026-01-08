 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bloom Energy s'envole alors qu'AEP signe un accord de 2,65 milliards de dollars pour des piles à combustible
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N augmentent de16 % à 125,34 $ dans les premiers échanges, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre

** L'unité d'American Electric Power AEP.O signe un accord d'une valeur d'environ 2,65 milliards de dollars avec BE pour faire avancer ses projets de production d'électricité à partir de piles à combustible

** En 2024 , AEP a signé un accord avec Bloom pour acquérir 100 mégawatts (MW) de piles à combustible à oxyde solide avec une option d'achat de 900 MW supplémentaires

** L'accord d'achat est soumis à certaines conditions qui devraient être remplies d'ici le deuxième trimestre 2026

** Les analystes d'Evercore considèrent qu'il s'agit d'un élément positif significatif pour Bloom, car il met en lumière la demande pour son produit et fournit aux investisseurs un aperçu du fait que le contrat AEP se traduira par des volumes bien supérieurs à l'engagement minimum

** En 2025, BE a augmenté d'environ 24,3 %

Valeurs associées

AM ELECTRIC
115,9450 USD NASDAQ +1,97%
BLOOM ENERGY-A
120,460 USD NYSE +11,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank