Bloom Energy s'envole alors qu'AEP signe un accord de 2,65 milliards de dollars pour des piles à combustible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N augmentent de16 % à 125,34 $ dans les premiers échanges, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre

** L'unité d'American Electric Power AEP.O signe un accord d'une valeur d'environ 2,65 milliards de dollars avec BE pour faire avancer ses projets de production d'électricité à partir de piles à combustible

** En 2024 , AEP a signé un accord avec Bloom pour acquérir 100 mégawatts (MW) de piles à combustible à oxyde solide avec une option d'achat de 900 MW supplémentaires

** L'accord d'achat est soumis à certaines conditions qui devraient être remplies d'ici le deuxième trimestre 2026

** Les analystes d'Evercore considèrent qu'il s'agit d'un élément positif significatif pour Bloom, car il met en lumière la demande pour son produit et fournit aux investisseurs un aperçu du fait que le contrat AEP se traduira par des volumes bien supérieurs à l'engagement minimum

** En 2025, BE a augmenté d'environ 24,3 %