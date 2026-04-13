Bloom Energy fournira jusqu'à 2,8 GW de piles à combustible dans le cadre d'un accord élargi avec Oracle

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Bloom Energy BE.N a déclaré lundi qu'il fournirait à Oracle ORCL.N jusqu'à 2,8 gigawatts de capacité de piles à combustible dans le cadre d'un accord élargi, alors que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

* Une capacité initiale de 1,2 GW a été contractée dans le cadre de l'accord, le déploiement étant déjà en cours et devant se poursuivre au cours de l'année prochaine.

* Bloom a déclaré que ses systèmes de piles à combustible peuvent être déployés beaucoup plus rapidement que les options d'énergie traditionnelles, ce qui permet aux clients d'obtenir de l'électricité plus rapidement et de réduire les risques liés au projet.

* Les actions de la société ont augmenté de 12,6 %, à 198,65 dollars, lors des échanges prolongés.

* "En déployant rapidement l'énergie fiable et efficace des piles à combustible de Bloom, nous répondons rapidement aux demandes de nos clients à travers les États-Unis", a déclaré Mahesh Thiagarajan, vice-président exécutif d'Oracle Cloud Infrastructure.

* Les piles à combustible offrent une alternative plus propre à l'énergie traditionnelle en générant de l'électricité par des réactions chimiques plutôt que par la combustion. Selon le combustible, les sous-produits peuvent inclure de l'eau et de la chaleur, ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement.

* Bloom Energy a déclaré qu'elle avait émis le mandat à Oracle dans les conditions annoncées précédemment en octobre.