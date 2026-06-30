Bloom Energy et Brookfield étendent leur partenariat dans le domaine de l'alimentation électrique des infrastructures d'IA à 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours au paragraphe 2 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Dharna Bafna

Bloom Energy BE.N et Brookfield BAM.N ont annoncé mardi avoir élargi leur partenariat afin de financer des projets énergétiques destinés aux infrastructures d'intelligence artificielle, multipliant par cinq leur enveloppe de financement pour la porter à 25 milliards de dollars, dans le but d'accélérer le déploiement mondial des piles à combustible de Bloom .

Le cours de l’action Bloom Energy a bondi de 12% en séance prolongée.

En octobre, Brookfield avait conclu un accord pour investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de Bloom destinée à alimenter les centres de données, alors que les entreprises recherchent des énergies plus propres pour répondre aux besoins liés à l’essor de l’IA.

Les opérateurs de centres de données se tournent de plus en plus vers le nucléaire, les énergies renouvelables et les piles à combustible pour répondre aux besoins énergétiques en forte hausse liés à l’IA et au cloud computing, ce qui alimente des dépenses d’infrastructure de plusieurs milliards.

“Nous estimons que ce chiffre de 25 milliards de dollars dépasse les attentes”, ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans une note, ajoutant que cette multiplication par cinq souligne la vigueur de la demande et l’adoption croissante des piles à combustible de Bloom pour répondre aux besoins en électricité des centres de données dédiés à l’IA.

Bloom Energy a déjà déployé sa technologie de piles à combustible dans des centres de données grâce à des partenariats avec American Electric Power AEP.O , Equinix EQIX.O et Oracle ORCL.N .

Ce partenariat élargi s’inscrit dans le cadre du fonds dédié aux infrastructures d’IA de Brookfield, lancé en novembre 2025 avec pour objectif d’investir 100 milliards de dollars, a indiqué la société.