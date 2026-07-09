 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bloom Energy en hausse après avoir réfuté les allégations de Hunterbrook et défendu sa chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont progressé de 5% à 267 dollars en pré-ouverture, après que la société a réfuté les allégations de Hunterbrook Media concernant ses résultats financiers et sa comptabilité

** “Nous disposons d’un approvisionnement suffisant en oxyde de scandium pour répondre à notre demande actuelle en piles à combustible et à notre carnet de commandes, et notre approvisionnement ne dépend pas de la Chine”, déclare Bloom Energy

** La société affirme disposer d’une visibilité claire sur sa chaîne d’approvisionnement pour prendre en charge 25GW de piles à combustible et continue d’augmenter sa capacité

** En juillet, un rapport de Hunterbrook Media affirmait que Bloom commercialisait un carnet de commandes non audité de 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Le rapport indique que la montée en puissance de la production de Bloom est “physiquement et commercialement irréalisable”, laissant entrevoir une pénurie potentielle de scandium à l’échelle du secteur d’ici 2028

** À la dernière clôture, l’action BE affichait une hausse de 192,6% depuis le début de l’année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
258,805 USD NYSE +1,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
75,98 -4,40%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
TOTALENERGIES
68,82 -0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank