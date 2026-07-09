Bloom Energy en hausse après avoir réfuté les allégations de Hunterbrook et défendu sa chaîne d'approvisionnement

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9 juillet - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont progressé de 5% à 267 dollars en pré-ouverture, après que la société a réfuté les allégations de Hunterbrook Media concernant ses résultats financiers et sa comptabilité

** “Nous disposons d’un approvisionnement suffisant en oxyde de scandium pour répondre à notre demande actuelle en piles à combustible et à notre carnet de commandes, et notre approvisionnement ne dépend pas de la Chine”, déclare Bloom Energy

** La société affirme disposer d’une visibilité claire sur sa chaîne d’approvisionnement pour prendre en charge 25GW de piles à combustible et continue d’augmenter sa capacité

** En juillet, un rapport de Hunterbrook Media affirmait que Bloom commercialisait un carnet de commandes non audité de 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Le rapport indique que la montée en puissance de la production de Bloom est “physiquement et commercialement irréalisable”, laissant entrevoir une pénurie potentielle de scandium à l’échelle du secteur d’ici 2028

** À la dernière clôture, l’action BE affichait une hausse de 192,6% depuis le début de l’année