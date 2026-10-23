Bloom Energy : des résultats spectaculaires, mais le marché en demande plus

Malgré des résultats largement supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses prévisions, Bloom Energy plonge de 13% au lendemain de sa publication. Le fabricant californien de piles à combustible, qui profite de l'explosion des besoins électriques des centres de données, a pourtant enregistré une croissance de 138% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,24 MdUSD, contre 1,07 MdUSD attendu. Son bénéfice ajusté par action a atteint 0,94 dollar, contre 0,69 dollar anticipé.

La dynamique reste particulièrement impressionnante dans les systèmes de production électrique, dont les revenus ont bondi de 179% à 1,07 MdUSD. L'effet de levier opérationnel continue également de jouer à plein, puisque la marge opérationnelle ajustée atteint 23,1%, contre seulement 8,9% un an plus tôt. Le groupe relève ainsi pour la troisième fois ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, désormais attendues entre 4,4 et 4,6 MdsUSD, soit une croissance de 122% au point médian.

Il faut dire que Bloom profite d'un environnement particulièrement favorable, alors que la saturation des réseaux électriques pousse de plus en plus d'entreprises à produire directement leur électricité plutôt qu'à attendre leur raccordement. Selon une enquête menée par le groupe auprès de plus de 200 entreprises américaines, un quart d'entre elles envisagent même de produire l'intégralité de leur électricité sur site d'ici 2030. Et Bloom compte bien profiter de cette évolution au-delà des seuls centres de données, notamment grâce au captage du carbone, à la récupération de chaleur et aux architectures électriques 800 V.

Mais aussi impressionnante soit-elle, cette croissance a un coût, et c'est précisément ce qui semble préoccuper Wall Street. Le flux de trésorerie disponible est tombé à -181 MUSD, contre 175 MUSD au trimestre précédent, sous l'effet de l'augmentation des stocks, des créances et des investissements industriels. Cette réaction s'inscrit dans une tendance observée ces dernières semaines sur les marchés, où les investisseurs semblent désormais moins disposés à saluer la seule envolée des revenus sans s'assurer que celle-ci se traduit également par une génération de trésorerie solide.