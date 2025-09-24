Bloom Energy chute après que Jefferies a rétrogradé l'action à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N ont baissé de 12 % à 67,9 $

** Jefferies déclasse Bloom Energy de "hold" à "underperform", mais augmente l'objectif de prix de 24 $ à 31 $

** Le nouvel objectif de prix représente encore une baisse de 60 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit une visibilité limitée au-delà de 2026 et des signes précoces d'exubérance, suggérant que les risques de baisse l'emportent sur les risques de hausse aux niveaux actuels

** L'association de BE avec Oracle ORCL.N a suscité l'enthousiasme, en particulier avec le projet Stargate d'OpenAI qui augmente le carnet de commandes d'ORCL... nous estimons que cet accord pourrait être de l'ordre de 15 à 50 mégawatts - bon, mais pas excellent", dit la maison de courtage

** La livraison des piles à combustible de BE est rapide, mais les retards d'infrastructure peuvent ralentir le déploiement - Jefferies

** Le nouveau PT reflète "la mise sur le marché des multiples et un volume plus élevé", dit la maison de courtage, ajoutant qu'elle n'a "aucune confiance dans les estimations de volume pour 2027"

** BofA augmente également le PT de 21 $ à 24 $, ce qui implique une baisse d'environ 70 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 13 courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 44,5 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a presque triplé depuis le début de l'année