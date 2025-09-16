Bloom Energy atteint un niveau record après que Morgan Stanley a relevé son estimation de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N augmentent de 8,4 % à 72,61 $ - un niveau record - après que Morgan Stanley ait augmenté l'estimation de prix de 44 $ à 85 $
** La nouvelle estimation de prix représente une hausse de près de 27 % par rapport à la dernière clôture de l'action lundi
** Morgan Stanley considère que la société est "beaucoup plus favorablement positionnée pour réussir à alimenter les centres de données d'intelligence artificielle" suite à la surprise des réservations à la hausse d'ORCL
** En juillet, la société a conclu un accord avec ORCL pour fournir de l'énergie aux centres d'intelligence artificielle
** La demande en énergie des centres de données est extrêmement forte et n'a pas ralenti, le marché de l'approvisionnement en énergie se resserre rapidement" selon MS
** La société "s'attend à de nouvelles commandes de la part d'acteurs de l'écosystème de l'IA" - MS
** 13 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et deux à "vendre"; l'estimation de prix médiane est de 41,5 $ - données compilées par LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action a augmenté de 219,1 % depuis le début de l'année
