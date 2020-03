Blockchain: la plateforme FundsDLT obtient un nouveau financement

(NEWSManagers.com) -

Natixis Investment Managers, Credit Suisse Asset Management, Clearstream, la Bourse de Luxembourg ont apporté un financement de série A pour pouvoir lancer la plateforme FundsDLT basée sur la blockchain et dédiée au secteur des fonds d' investissement. Le montant apporté est resté confidentiel.

L' objectif est de développer une plateforme dédiée au secteur des fonds d' investissement qui utilise la " technologie de registre distribué " (distributed ledger technology, DLT). Cette décision marque un tournant dans l' évolution de la plateforme, créée et incubée à l' origine par la Bourse de Luxembourg et sa filiale Fundsquare.

FundsDLT s' appuie sur une technologie blockchain, basée sur ethereum, qui garantit la confidentialité des données et de hautes performances d' exécution. " Elle permet de repenser la chaîne de valeur de la distribution des fonds, du début à la fin du processus, sur l' ensemble du cycle de vie des fonds. Grâce à la plateforme, les gestionnaires d' actifs, les distributeurs, les prestataires d' asset servicing et l' ensemble de la chaîne d' approvisionnement peuvent optimiser les activités redondantes pour réduire les coûts, tout en bénéficiant du degré de transparence nécessaire sur les souscripteurs. FundsDLT pose ainsi le premier jalon de la distribution de fonds numérique " , détaille un communiqué. Le financement aidera FundsDLT à renforcer sa plateforme et accélérer son développement commercial.

Les autres acteurs de la gestion sont invités à rejoindre l' initiative.