 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Block supprime plus de 4.000 postes, l'action bondit de 23%
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 00:46

Block a annoncé la suppression de plus de 4.000 postes, soit près de la moitié de ses effectifs, une décision qui a fait bondir son action de plus de 23% en transactions après Bourse. Le groupe passera de plus de 10.000 employés à un peu moins de 6.000, selon une lettre adressée aux actionnaires par son cofondateur et directeur général, Jack Dorsey.

La direction justifie cette restructuration par la volonté d'entrer dans une nouvelle phase de croissance à long terme, avec des équipes plus réduites et un recours accru à l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches. La directrice financière Amrita Ahuja a évoqué une transformation du mode de fonctionnement alors que l'activité accélère. Les suppressions de postes devraient entraîner des charges comprises entre 450 millions et 500 millions de dollars, principalement enregistrées au premier trimestre.

Cette annonce accompagne des résultats trimestriels conformes aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 65 cents par action pour un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars. Le bénéfice brut a progressé de 24% sur un an, à 2,87 milliards. Pour l'exercice, Block prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,66 dollars, supérieur aux 3,22 dollars anticipés par le marché.

Valeurs associées

BLOCK RG-A
54,600 USD NYSE +5,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank