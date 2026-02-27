Block supprime plus de 4.000 postes, l'action bondit de 23%
La direction justifie cette restructuration par la volonté d'entrer dans une nouvelle phase de croissance à long terme, avec des équipes plus réduites et un recours accru à l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches. La directrice financière Amrita Ahuja a évoqué une transformation du mode de fonctionnement alors que l'activité accélère. Les suppressions de postes devraient entraîner des charges comprises entre 450 millions et 500 millions de dollars, principalement enregistrées au premier trimestre.
Cette annonce accompagne des résultats trimestriels conformes aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 65 cents par action pour un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars. Le bénéfice brut a progressé de 24% sur un an, à 2,87 milliards. Pour l'exercice, Block prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,66 dollars, supérieur aux 3,22 dollars anticipés par le marché.
