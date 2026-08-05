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Block revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la croissance de Cash App et à la bonne tenue des dépenses
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du titre et du paragraphe 1 concernant les prévisions de bénéfices, ajout d'informations issues du communiqué, comparaison avec les estimations au paragraphe 10, mise à jour des cours de l'action)

Block XYZ.N , société spécialisée dans les paiements, a relevé mercredi ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'exercice après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes du marché, portés par la résilience des dépenses de consommation et la forte croissance de son activité Cash App.

L'action de la société dirigée par Jack Dorsey a progressé de plus de 4 % en séance prolongée.

Cash App a largement contré la concurrence en évoluant au-delà des transferts entre particuliers pour devenir une plateforme plus large de services financiers aux consommateurs proposant des produits bancaires, d’investissement et de crédit.

Le second semestre est également généralement marqué par des événements commerciaux majeurs, notamment le Cyber Monday et la période des fêtes, durant lesquels les détaillants proposent des remises importantes qui encouragent les dépenses même chez les consommateurs soucieux de leur budget, ce qui donne un coup de pouce saisonnier aux volumes de paiement.

Block table désormais sur une marge brute de 12,51 milliards de dollars, soit une croissance de 21 % en 2026, contre une prévision antérieure de 12,33 milliards de dollars, correspondant à une croissance de 19 %.

Ces résultats viennent couronner une solide saison des résultats pour le secteur américain des paiements et soulignent sa résilience face aux pressions inflationnistes alimentées par le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts d’emprunt.

Les entreprises de paiement ont continué à traiter des volumes de transactions soutenus, même si les consommateurs limitent leurs dépenses discrétionnaires et privilégient les produits de première nécessité, car ces deux types de transactions transitent par les mêmes réseaux.

La marge brute de Cash App a bondi de 31 % au deuxième trimestre, tandis qu’elle a progressé de 13 % pour l’activité marchande de Square.

Block a également intensifié ses efforts de réduction des coûts. En février, la société a annoncé son intention de réduire de plus de moitié ses effectifs dans le cadre d’une refonte plus large visant à intégrer l’IA dans l’ensemble de ses opérations. "Les outils d’intelligence artificielle constituent la prochaine grande évolution technologique, mais l’apprentissage automatique n’est pas une nouveauté pour Block", a déclaré Jack Dorsey dans une lettre adressée aux actionnaires.

Le bénéfice ajusté de 1,02 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin a largement dépassé les prévisions de Wall Street, qui s’établissaient à 87 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires, à 6,62 milliards de dollars, a également dépassé les prévisions, qui s’élevaient à environ 6,49 milliards de dollars.

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