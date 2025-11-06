Block manque les estimations de bénéfices trimestriels sur fond de recul des dépenses de consommation

Block XYZ.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi sur fond d'incertitude macroéconomique persistante et d'intensification de la concurrence dans le secteur des paiements, faisant plonger ses actions de plus de 11% après la cloche.

Les inquiétudes concernant le changement des politiques commerciales américaines sous le président Donald Trump et l'inflation persistante ont incité les entreprises et les ménages à freiner leurs achats discrétionnaires.

La pression croissante exercée par les applications de paiement peer-to-peer a également pesé sur la croissance de Block's Cash App.

La société de paiements dirigée par Jack Dorsey a enregistré un bénéfice net ajusté de 54 cents par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 67 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice brut de 10,24 milliards de dollars pour 2025, contre 10,17 milliards de dollars prévus précédemment.

Les actions Block ont perdu près de 17 % de leur valeur jusqu'à présent en 2025, contre une croissance de 14,5 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX . La société a été ajoutée à l'indice au début de l'année.