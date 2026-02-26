Block de Jack Dorsey va supprimer près de la moitié de ses effectifs dans le cadre d'une refonte liée à l'IA, ses actions bondissent

(Ajoute des détails sur les suppressions d'emplois et les résultats, des commentaires d'analystes, change le code d'identification des médias en BLOCK-RESULTS/LAYOFFS; met à jour le cours de l'action) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Block XYZ.N a déclaré jeudi qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, alors que les progrès de l'IA remodèlent la façon dont elle construit et gère ses activités, ce qui a fait grimper ses actions de23% dans les échanges après les heures de bureau.

Les licenciements signalent comment l'essor de l'IA se traduit par des changements au niveau de la main-d'œuvre, alimentant les préoccupations de longue date des travailleurs et des économistes qui craignent que la technologie n'élimine des rôles alors même qu'elle stimule la productivité et les profits.

"Les outils d'intelligence ont changé ce que signifie construire et gérer une entreprise. Nous le constatons déjà en interne. Une équipe nettement plus petite utilisant les outils peut faire plus et mieux", a déclaré le directeur général Jack Dorsey dans un communiqué.

"Je ne pense pas que nous soyons en avance sur cette prise de conscience. Je pense que la plupart des entreprises sont en retard", a-t-il ajouté.

UNE REFONTE PILOTÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, Jack Dorsey a déclaré que Block avait opté pour une seule série de réductions importantes au lieu de plusieurs licenciements plus petits au fil du temps. Il a ajouté qu'une entreprise plus petite lui donnerait également la possibilité de se développer de la bonne manière, au lieu de réagir constamment aux pressions du marché.

Les investisseurs récompensent les entreprises qui réalisent des économies grâce à l'IA, et la forte réduction des effectifs montre à quel point la technologie commence à se traduire par une réduction des dépenses et une augmentation des marges dans certains secteurs.

Les licenciements représentent "un moment décisif" dans l'ère de l'IA, offrant un aperçu de la manière dont la technologie peut fondamentalement remodeler le monde de l'entreprise, ont écrit les analystes d'Evercore ISI dans une note.

L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à devoir engager des frais de restructuration de l'ordre de 450 à 500 millions de dollars.

Dorsey a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une majorité d'entreprises parviennent à la même conclusion que Block et procèdent à des changements structurels similaires. "Je préfère y arriver honnêtement et selon nos propres conditions plutôt que d'y être contraint de manière réactive."

Les analystes de Truist ont déclaré que l'action bondissait probablement dans l'espoir de marges plus élevées que prévu pour 2026 à la suite de la réduction de la main-d'œuvre.

DES BÉNÉFICES EN HAUSSE

Block a enregistré un bénéfice ajusté de 65 cents par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, contre 47 cents un an plus tôt.

Le bénéfice brut a augmenté de 24 % au cours du trimestre, grâce à une hausse de 33 % de l'activité Cash App, qui permet les paiements mobiles de pair à pair.

Block a déclaré qu'il pensait pouvoir maintenir la forte croissance du bénéfice brut de Cash App et continuer à accélérer le volume des paiements bruts de Square au cours des trois prochaines années.

Les dépenses de consommation sont restées résilientes malgré des taux d'intérêt élevés, ce qui a soutenu les volumes de transactions dans l'ensemble du secteur des paiements.

Ces résultats viennent couronner un trimestre des fêtes globalement positif pour le secteur des paiements, Visa V.N et Mastercard MA.N ayant également affiché des résultats solides.